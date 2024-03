Exintendente de San Vicente acusado de malversación de fondos deberá pagar una millonaria suma

Imagen ilustrativa de la web

Sergio Gauna, el corresponsal de MisionesCuatro en la zona del Alto Uruguay, habló este miércoles con el programa Primera Mañana, donde brindó las últimas novedades de la localidad de San Vicente y zonas aledañas, entre ellas, un hecho judicial que involucra a un ex jefe comunal.

“Se realizó la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante en lo que va del año donde se recibió una notificación oficial del Tribunal de Cuentas de la provincia la gestión anterior que encabezaba el ex intendente Valdir Do Santos con su equipo, hubo una lectura en el Concejo Deliberante de la sanción del Tribunal de Cuentas de la Provincia con cargos y multas que superan los 40 millones de pesos para el ex intendente Valdir do Santos, su secretario de gobierno Hugo Varovitch, por el mismo monto y algunos de sus ex funcionarios”, explicó el comunicador.

Y agregó: “los mismos tienen un plazo de 30 días para depositar en el banco las multas correspondientes por diversas irregularidades en la administración del ex intendente renovador de San Vicente, amén de su causa penal por malversación de fondos que tiene en trámite en el juzgado penal de San Vicente. Así que el Tribunal de Cuentas decidió sancionar con un elevado monto al ex intendente, ex secretario de gobierno y también al tesorero y otros funcionarios”.

“Irá a juicio oral público en los próximos pasos que dé la justicia. A esto se le suma ahora esta sanción económica que es la sentencia 821-2023. Son más de 100 millones de pesos que deben pagar de multa los funcionarios de Valdir Do Santos en 15 días. De lo contrario correrán los intereses y los pasos legales correspondientes”, detalló Gauna.