Florencia Klipauka sobre Rodríguez Larreta: “se ve un candidato muy bien sentado en sus propuestas”

A pocas semanas de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, visitó nuevamente la provincia de Misiones, donde ofreció una conferencia de prensa y mencionó las principales propuestas que tiene para el país, en caso de llegar a la Casa Rosada. En temas puntuales que refiere a Misiones, habló de la aduana paralela, las demoras en el puente, educación, entre otros temas.

Al respecto, la Diputada Nacional por Misiones, Florencia Klipauka Lewtak, declaró: “vinimos de toda la provincia a acompañar a nuestro candidato a presidente junto a los candidatos a senador y candidatos a diputados”, declaró la legisladora al móvil de MisionesCuatro.

Asimismo, agregó: “que un candidato a presidente nos diga que va a poner en marcha el Congreso, es justamente el camino a elegir”.

“Todo lo que él está planteando es lo que la gente está pidiendo a gritos”, señaló la diputada respecto a la ley de alquileres, educación y demás temas mencionados por Rodríguez Larreta.

“El misionero está conforme con la gestión y como él dijo, trabajo, trabajo, trabajo, es lo que se ve y lo que se refleja, se ve un candidato muy bien sentado en sus propuestas y son propuestas reales”, añadió.

Por otra parte, se refirió a la realidad del país: “lo que sí al misionero y a todos los argentinos lo vemos muy enojado, la gente está muy cansada de este gobierno, no ve un rumbo y, como bien sabemos, está terminando el gobierno de Alberto que va a ser el mismo que el gobierno del ministro actual (en referencia a Sergio Massa). Ven un no hay un plan económico, no hay un rumbo. Entonces si están cansados y quieren alguien que pueda gestionar”, expresó Klipauka.

Y en ese sentido, que tanto los argentinos como los misioneros están “muy conformes” con el trabajo que está haciendo Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño.