Gustavo González: “Los Diputados Nacionales debemos trabajar para reivindicar a la Provincia”

El precandidato dentro del espacio Juntos por el Cambio, considera que hay que trabajar en bloque con otras provincias y con otros diputados, con Corrientes, Formosa y Chaco, para que sea el Nea quien logre las reivindicaciones necesarias.

“La política kirchnerista nos cierra las posibilidades a los misioneros. Somos el corazón del Mercosur y tenemos que venderle nuestros productos a Paraguay y a Brasil y no pelearnos con los países hermanos. Primero nos quedamos sin zona aduanera especial y por eso nosotros planteamos que por proyecto de Ley se establezcan precios diferenciados de luz y combustible según los rubros productivos que tenemos en Misiones. Ahora quedamos fuera de las obras que se realizarán en la Hidrovía Paraguay – Paraná, ya que Nación no incluyó el tramo del segundo río que pasa justamente por Misiones. Y nadie habla sobre el 80% de misioneros que no cuentan con cloacas, cuestión esencial para la salud”, explicó González al ser consultado.

Es necesario que el Congreso de la Nación cuente con nuevas voces que pongan límites al poder kirchnerista y que generen oportunidades para todos los misioneros. En ese marco, invitó a todos los jóvenes a acercarse a votar, pese a estar desilusionados de la política, ya que es la política la que marca y define el destino de cada uno.

Gustavo González es actual diputado provincial y encabeza la lista Adelante Misiones del Frente Juntos por el Cambio.