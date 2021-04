Miguel Ángel Pichetto. Foto: NA

El referente de “Peronismo Republicano”, Miguel Ángel Pichetto, aseguró este lunes que “hay sectores del Gobierno, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, a los que les encanta el control social”. Al mismo tiempo, agregó que esos mismos sectores “alientan el temor, el miedo, lo mismo que se escuchó -el año pasado durante todo el año”.

Con respecto a las posibles restricciones que anunciaría el presidente Alberto Fernández para contener la segunda ola de coronavirus, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio analizó que “la economía no aguanta restricciones de nuevo, cerrar negocios y PyMEs. Además es algo que no recomiendan ni los especialistas. Uno de ellos dijo que el cierre prolongado no era bueno”, declaró el dirigente peronista en diálogo con radio Rivadavia.

Además, consideró que “en la última semana se despertó de nuevo una ola comunicacional dirigida a volver a cerrar todo”.

Según Pichetto, si se toman las mismas medidas que el año pasado, el país va a tener “los mismos resultados”, que son “más pobreza y menos actividad económica”. “Quedarse en casa significa más pobreza, más desocupación y cierre definitivo de comercios”, aseguró.