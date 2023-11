Javier Mela asegura que gran parte del radicalismo esta con Milei

“Entendemos que este no es un tiempo para ser neutrales”, declaró en el inicio de la entrevista. Haciendo referencia a su experiencia en el proceso electoral del año en curso, enfatizó que es necesario contribuir al cambio y respaldar la opción que representa la “no continuidad” del Kirchnerismo y Massismo.

Según Mela, en este balotaje, la elección está entre Massa y Milei, y en su opinión, “claramente debemos acompañar a la Libertad Avanza”. Argumentó que esto se debe a la necesidad de poner fin al ciclo descendente de la Argentina, caracterizado por altos índices de inflación, pobreza e inseguridad.

El ex diputado también hizo un llamado a no dejarse influenciar por la “psicopateada” social y política que puede surgir en tiempos electorales y enfatizó la importancia de brindar una respuesta contundente a los desafíos actuales. Insistió en que la neutralidad no es una opción viable y que es necesario tomar una posición definida.

Mela también desaconsejó el voto en blanco, argumentando que favorece al oficialismo. En su opinión, es crucial apoyar la propuesta del “no Kirchnerismo” que, en este caso, está liderada por La Libertad Avanza.

Aunque Mela subrayó que estas opiniones son expresadas a título personal en el marco de la libertad de acción otorgada por la UCR provincial, afirmó que alrededor del 80% de los dirigentes, militantes, concejales, convencionales y personas que ocupan cargos públicos o partidarios están respaldando esta propuesta.

El ex diputado también compartió sus preocupaciones sobre la educación, la seguridad y el rumbo político del país. Señaló que los estudiantes salen de la secundaria sin comprender textos y expresó inquietudes sobre la presencia de narcotraficantes sin control y la posibilidad de un régimen de partido único.

Finalmente, mencionó que el actual gobierno tiene una vocación hegemónica y criticó el alto costo de la campaña electoral, sugiriendo que se destinaron importantes recursos a dádivas que pueden tener un impacto económico a largo plazo.