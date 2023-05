BUENOS AIRES. Desde Juntos por el Cambio salieron a cruzar al INDEC por la decisión del organismo de postergar la publicación del índice de inflación de abril, que pasa del viernes 12 de mayo al lunes 15, después de cinco elecciones provinciales. El organismo justificó el cambio por la veda electoral, aunque la difusión de este índice no está alcanzada en las prohibiciones de la veda.

Según publicó TN, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó en Twitter: “La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar”, prometió.

Por su parte, la presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, criticó en Twitter: “Nuevamente Sergio Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina. Conmigo, no va a pasar”, sostuvo.

El diputado nacional de Evolución Radical, Martín Tetaz, le dijo al citado portal nacional que la decisión tomada por el organismo a cargo de Marco Lavagna es “una vergüenza”. “El cambio de fecha de publicación del dato de inflación se hizo por razones políticas, justamente de parte de un organismo que viene de tener su reputación seriamente dañada por la manipulación de datos durante el kirchnerismo”, cuestionó.

Tetaz destacó que durante el gobierno de Mauricio Macri se “reconstruyó la reputación del INDEC, con mucho esfuerzo”, y que “justamente esa era una de las pocas cosas que se reconocía de este Gobierno, el mantenimiento de la independencia del organismo”, que la medida “debería ser corregida” y que el dato de inflación “se tiene que conocer cuando corresponda, convenga o no”.

En la misma línea opinó el diputado nacional de Evolución Radical, Alejandro Cacace. “La publicación del IPC es la difusión de datos de un organismo público, federal”, dijo Cacace a TN. Y aclaró: “No es una propaganda política en la elección provincial que pueda quedar comprendida por la veda electoral”.

Asimismo, el referente económico de Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza, escribió en Twitter: “1. La estadística oficial es un bien público, no un acto de gobierno. 2. Un derecho ciudadano para tomar decisiones. Por ejemplo, votar. 3. El votante ya sabe que hay inflación. No lo subestimen. 4. Alterar calendario con fines electorales es, también, manipular las estadísticas”.

Mucho más duro en sus declaraciones, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, pidió la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna. “Es claro que el motivo de la postergación (de la publicación de la inflación del INDEC) del viernes 12 al lunes 15 es porque puede romper un nuevo récord (+8%) y el domingo 14 hay elecciones en cinco provincias en las que gobierna el peronismo o el peronismo kirchnerista. Sinvergüenzas. Renunciá Marco Lavagna”, lanzó.

Para el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, “la manipulación de estadísticas del INDEC es de extrema gravedad y reconfirma una vez más lo que todos sabemos: oscurantismo, arbitrariedad, una inflación que no frena y la ausencia de un plan. Este país se fundó sobre la idea ‘el pueblo quiere saber de qué se trata’”, cuestionó el referente del partido que conduce Elisa Carrió, a través de Twitter.

Otro de los que cuestionó la sospechosa demora en la difusión de los datos de la inflación del INDEC, fue el diputado nacional por Córdoba Mario Negri. “Rompen el termómetro para negar la fiebre. Posponen los datos de la inflación para después de las elecciones del domingo 14/5 en varias provincias. ¿Creen que los argentinos no se dan cuenta de que el salario se les escurre de las manos? Gobierno de ridículos”, publicó en Twitter el jefe del bloque radical en Diputados.

Y en otro tuit, le envió un mensaje al titular del organismo: “Marcos Lavagna, una persona con la cual he tenido respeto personal, si no rectifica esta decisión, entonces inmediatamente que deje el cargo. Si no será recordado como el que trajo las viejas políticas del Indec del Kirchnerismo”.

“Exijo la inmediata rectificación de la decisión del INDEC de no hacer conocer la inflación de abril ‘para respetar la veda electoral’. Si quieren a Sergio Massa como candidato díganle que baje la inflación, no que la esconda. No tienen vergüenza son una mentira constante”, sumó el cordobés, según publicó el portal Parlamentario.

“El kirchnerismo y su costumbre de utilizar las estadísticas del INDEC para ocultar la realidad de la Argentina con fines políticos”, sostuvo, por su parte, la diputada cordobesa del Pro Laura Rodríguez Machado.

Mientras que la legisladora radical Jimena Latorre, consideró que en el oficialismo “creerán que ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ El que sí siente es el bolsillo de los argentinos…”. “Las viejas y conocidas prácticas de manipulación de datos y estadísticas. Como si pudieran tapar el sol con un dedo”, agregó la mendocina.

Fiel a su estilo, el diputado del Pro Fernando Iglesias manifestó: “Muy coherente. El gobierno suprimió la realidad y el INDEC, las estadísticas que la muestran. Sigan votando al peronismo. Argentina Presidencia”, bramó uno de los “halcones” de JxC.

Y la diputada radical Karina Banfi, habló de Deja-vú, con la nueva maniobra del gobierno kirchnerista utilizando al INDEC con fines electorales. “¡NO EMPECEMOS! El INDEC debe dar explicaciones en base a la ley del cambio de calendario para publicar un dato de la inflación”, exclamó Banfi. Y aclaró que “la ley electoral no lo prohíbe, entonces ¿están volviendo a las viejas prácticas del kirchnerismo? Deja vú”, sentenció.