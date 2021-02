BUENOS AIRES. En medio de la semana más complicada para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por el escándalo del Vacunatorio VIP, el kirchnerismo sufrió otro duro revés judicial con la condena a 12 años de prisión para Lázaro Báez, sentenciado por el lavado de unos 60 millones de dólares en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”.

Este viernes, Leandro Báez, uno de los hijos del empresario K, quien fue condenado a 5 años de prisión en el juicio mencionado, también cuestionó el fallo. Pero más importante, le dejó un claro mensaje a Cristina Kircher, luego de que el senador kirchnerista Oscar Parrilli asegurara que a Lázaro lo condenaron por ser “morocho y amigo de Néstor Kirchner”.

“Por ahí a la gente le molesta que digo lo que pienso. Me sorprendió que Parrilli diga que a Lázaro lo condenaron por ser morocho y amigo de Néstor. Raro que salga ahora hablar alguien del entorno. Porque esta condena es como un mensaje por la causa de Vialidad. Se está condenando sin saber el delito precedente y en ese delito precedente está ella (por Cristina Kirchner). Y ahora salen a bancarlo a Lázaro”, lanzó Leandro, según publicó Clarín.

De todas formas, Leandro Báez aseguró que, con las condenas, “la Justicia mandó un mensaje muy claro por el conflicto que tienen con el Gobierno”. Es decir, en el marco de una estrategia, el hijo de Lázaro vincula el fallo con el enfrentamiento de la Justicia federal con la coalición gobernante. Donde Cristina Kirchner es una parte fundamental.

El hijo menor del empresario santacruceño fue condenado a 5 años de prisión, pena que lo obligaría a cumplir prisión efectiva. Sin embargo, aseguró que está confiado en lograr que Casación revea ese fallo.

En una extensa entrevista con el canal LN+, Leandro Báez reveló que este viernes se reunirá con su padre por primera vez después de más de un año y medio. Y añadió que, más allá del distanciamiento del último tiempo, acordaron recomponer la relación.

Consultado sobre si la condena que recibió su padre podía generar alguna nueva revelación respecto a la relación con el matrimonio Kirchner, el joven fue contundente: “Lázaro no va a hablar. Se está haciendo cargo como lo dije en la declaración. Nunca esperé que cuente nada. Lázaro es así, es un tipo duro. No es de hacer ciertas cosas. Todo el mundo esperaba que hable como lo hicieron ciertos empresarios en la causa Cuadernos”, sostuvo.

De todas formas, reiteró que le gustaría que su padre “aclare su situación”. “Se está investigando en otra causa (cómo obtuvo el dinero), lo cual es el delito precedente de esta causa. Medio confuso, porque se sabe el delito precedente. Pero nosotros ya estamos condenados”, subrayó, apuntando al nexo entre la causa de la Ruta del Dinero K y la causa Vialidad.

Al referirse a la relación de su padre con Cristina Kirchner, fue categórico. “No era la misma relación que con Néstor, que eran amigos. Cuando muere Néstor fue una de las pocas veces que lo vi a mi papá llorar. Lo quería mucho”, dijo el joven. “La relación de Lázaro con Cristina era porque era la viuda de su amigo. A mí Cristina no me interesa, me interesa mi familia”, sentenció.

Leandro Báez sostuvo que los casos de corrupción van más allá de su padre. “En el delito precedente están investigando la obra pública. Y la obra pública es mucho más grande que Lázaro Báez. Lo investigan a Lázaro porque era amigo de Néstor, sí. Pero antes hay muchos más empresarios”, soltó en un disparo por elevación a varios magnates que obtuvieron contratos estatales y que continúan trabajando con el Estado.

Juicio por el direccionamiento en la Obra Pública – Causa Vialidad

“En cada provincia hay un Lázaro Báez. Hay un Austral Construcciones en cada provincia”, sentenció.

Lázaro Báez fue condenado este miércoles por el Tribunal Oral Federal 4, por voto mayoritario, por el delito de lavado de dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. Además, deberá pagar una multa de 480 millones de dólares. El fallo también condenó (con distintas penas) a los cuatro hijos del empresario santacruceño, así como a parte de sus colaboradores.