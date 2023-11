Mara Frontini: “tiene que haber un cambio, no podemos continuar con este gobierno populista”

Imagen ilustrativa vía INFOBAE

A cuatro días, del balotaje presidencial, Mara Frontini, concejal de la ciudad de Oberá, habló con el Noticiero Edición Mediodía, que se emite por MisionesCuatro, donde explicó su decisión de apoyar al candidato libertario, Javier Milei.

“Creo que la situación difícil en que nos encontramos en nuestro país nos exige definiciones, no podemos ser neutrales, esto es una cruzada en nuestro país y tenemos realmente que manifestarnos”, expresó la edil.

Asimismo, agregó: “la abstención y el voto en blanco, desde mi punto de vista, lo único que hace es beneficiar a este modelo de gobierno que nos han empobrecido como ningún otro”.

“Apoyo a Javier Milei porque estoy de acuerdo con un cambio, he estudiado, resumido y analizado su plan de gobierno y realmente creo que tiene que haber un cambio en nuestro país, no podemos continuar con este gobierno populista y kirchnerista que ha llevado a nuestro país a un 40% de pobreza, a una inflación interanual de 140%. Realmente la situación que vive el país me hace ver a mí que no quiero una continuidad a este estilo de gobierno”, manifestó Frontini.

“Creo que la neutralidad no es una opción, porque en este momento realmente tenemos que tener definiciones”, precisó.