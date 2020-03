Misiones en Emergencia Epidemiológica por Dengue y Coronavirus

POSADAS. El gobernador Oscar Herrera Ahuad, declaró la emergencia epidemiológica y sanitaria por 120 días en la provincia, luego de que la OMS declarara que el Coronavirus es una Pandemia este miércoles. Asimismo, en el caso de Misiones, la declaración también obedece a la alarmante cantidad de infectados por Dengue, que el gobierno provincial evita informar con precisión.

Según trascendió en los medios esta tarde, Herrera anunció ocho medidas para prevenir los contagios de ambas enfermedades, es decir, las ocasionadas por el virus del Dengue (DEN1, DEN2 y DEN4) y del Covid-19. En la declaración oficial, estuvo presente también su par de Itapúa Juan Schmalco y equipos sanitarios de ambas regiones.

Imagen vía Telam

Una de las medidas anunciada por el mandatario es la suspensión de todos los actos de gobierno que impliquen la concurrencia de público masivo por 20 días, es decir, durante todo el mes de marzo. Esta suspensión no incluye al sistema educativo, así pues, por el momento, no se suspenden las clases en Misiones. De todas formas, el paro y la movilización docente hacen que el ciclo lectivo no se esté dando con normalidad.

Por otra parte, el mandatario anunció líneas de créditos con 12 meses de gracia y de hasta 5 millones de pesos, con bajas tasas de interés que no van a llegar al 15%, para clínicas, sanatorios y laboratorios bioquímicos para su reacondicionamiento y disponibilidad con el objetivo de atender a pacientes.

Consultas online, sin contacto entre médico y paciente

A su vez, confirmó que se flexibilizará la conexión a internet para consultas online de pacientes con síntomas del virus. Luego, el Gobernador remarcó que reforzarán la atención médica, pero vía online, es decir, sin contacto directo entre médico y paciente. “Vamos a establecer guardias médicas activas online desde el ministerio de Salud Pública, sanatorios y las diferentes obras sociales. Se trabajará desde un 0800 que derivará a cinco guardias médicas online, que estarán para atender este tipo de casos”.

Según el mandatario, se concederá licencias médicas en caso de pacientes sospechosos de dengue sin necesidad de confirmación por laboratorio. Esto es, se tomará al sospechoso de dengue como infectado y se le otorgará una licencia médica en forma expedita. De igual forma, se otorgará licencias en casos sospechosos de coronavirus. Cabe recordar que el gobierno nacional declaró obligatoria la cuarentena para cualquier persona que regrese de una zona con circulación viral. Además, se impondrá una multa de 100 mil pesos para quienes violen la cuarentena obligatoria.

