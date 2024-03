Pedro Puerta destacó la importancia de la integración con Brasil para buscar marcos de acuerdo

Este jueves 14 y 15 de marzo se realizó la apertura del “1º Encuentro Legislativo Transfronterizo”, organizado por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones junto con la Cámara de Representantes de Rio Grande Do Sul de Brasil.

En ese marco, para conocer más detalles de lo que dejó este encuentro, en el programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7, se consultó con el diputado provincial Pedro Puerta (Activar Misiones).

“Estuvimos en una reunión con miembros del Poder Legislativo de Río Grande do Sul, vinieron 5 asambleístas, digamos, 5 diputados, legisladores de distintos partidos y de distintas comisiones”.

“Fue interesante, yo creo mucho en esto de la integración y de la conversa con los vecinos que tenemos, que son socios estratégicos. Nosotros tenemos 90 y pico por ciento de la frontera de Misiones con el mundo y más de un 50 de esos con Brasil, con los tres estados más potentes, digamos”, declaró Pedro Puerta.

En esa línea agregó: “Entonces, no tener vínculo, no tener relación desde lo institucional con Río Grande do Sul me parece una picardía, con lo cual acompañé, me invitaron de la presidencia de la legislatura de Misiones y tuvimos la oportunidad de conversar con Brito con el presidente de la asamblea legislativa de Río Grande Do Sul”.

“Uno tiene que estar en estos temas, hablar de integración, me parece que es importante, tratar de buscar marcos de acuerdo, se habló mucho de la posibilidad de que se lleve adelante la construcción del puente entre Porto Xavier y San Javier, que es una demanda de cuando se podría avanzar en eso, porque sería una obra, en todo caso financiada por Brasil, con lo cual hay un principio de acuerdo en avanzar con eso”, expresó el legislador.

“Fue una semana intensa en la legislatura con la visita de los pares de Brasil, nosotros necesitamos cuanto antes comprender que Misiones es una tierra de frontera”.

“Lo he dicho en un montón de publicaciones, lo sigo sosteniendo, el tratado Marco del Mercosur es bien claro cuando habla del libre tránsito de personas, bienes y servicios. Tiene que ser simplificado el tema, no puede ser tan difícil para un pequeño aserradero del norte de Misiones venderle la madera al vecino que tiene enfrente en Pranchita o en Santo Antonio. no puede terminar el argentino yendo por la vía de, por así decirlo, del camino B”, afirmó Pedro Puerta.

Respecto a la realidad que se vive en zonas de fronteras señaló: “las reglas de juego nuestras están armadas por el país central, no están armadas por los que vivimos en la zona de frontera. Esa es una realidad, cuando uno plantea un esquema federal, cuando uno piensa en un país federal, tiene que quiere salir adelante con una exportación simplificada”.

“Esa es la realidad de la frontera, no comprender eso es no comprender la realidad en donde estamos. La regla de juego se tiene que adaptar a la realidad también y por eso me parece que son buenos estos mecanismos de integración y de comprender que tan simples del otro lado”, precisó el diputado provincial.