Pedro Puerta: “El veto a la zona franca surge de la imposibilidad de consenso”

POSADAS. Para el precandidato a diputado nacional de Activar, Pedro Puerta, quien competirá en las PASO del 12 de Septiembre, el diálogo es central para transformar la dura realidad de Misiones, donde “nadie puede dudar”, que “tenemos un 40% de pobreza. Pero también está la esperanza y la energía de los misioneros, se ve en cada lugar”, enfatizó el joven candidato del Frente Juntos por el Cambio – Misiones.

Con un fuerte llamado a la construcción de consensos, Pedro presentó algunas de sus propuestas y definió a la lista que integra junto a Florencia Klipauka y Daniel Samudio, como un grupo de jóvenes que quieren ser protagonistas. “El camino del diálogo es el más difícil pero los atajos nos llevan a la Argentina de hoy”, sentenció.

En diálogo con MisionesCuatro este lunes, Pedro sostuvo que en las recorridas que viene haciendo en la provincia, “siempre está la cuestión de lo difícil que es conseguir trabajo” para los jóvenes. “La oportunidad de conseguir empleo en la provincia es cada vez más difícil. Y los jóvenes tienen incorporado el tener que emigrar. Esto es muy duro”, graficó el joven abogado. “El objetivo tiene que ser corregir esto y generar trabajo en Misiones. Quienes van a ocupar cargos tienen que brindar herramientas. Y desde el congreso, negociar nuevamente la Zona Franca para Misiones y bajar los impuestos”, sentenció.

“Vivimos con un 50% de inflación y 30 millones de personas que dependen de los planes sociales”

“Hay que dialogar más. Lo que está faltando es que las voces (en el Congreso) trabajen por lograr lo que busca Misiones y no en la búsqueda del enfrentamiento constante. El veto a la zona franca surge de la imposibilidad de consenso. La pelea política a los misioneros no nos favorece”, analizó el hijo del ex gobernador Ramón Puerta. Y completó: “Vivimos con un 50% de inflación y 30 millones de personas que dependen de los planes sociales y personas que trabajan para sobrevivir. Es muy dura esta realidad”, reiteró.

Sin embargo, añadió que “la esperanza y energía de los misioneros está”, pero, para salir adelante, “hay que dotarla de herramientas”.

Para el joven precandidato, “está faltando” a las provincias del NEA y del NOA, “estar más juntas” y lograr beneficios para la región, como lo hicieron las provincias del sur en las últimas semanas, con la ley de las Zonas Frías. “Las provincias del sur lograron una reducción tarifaria espectacular basados en que sufre el frío. Hoy tienen tarifa eléctrica reducida y el gas más barato. Nosotros seguimos añorando por el gasoducto del NEA, pagamos la tarifa eléctrica más cara, no tenemos ninguna compensación y el verano es duro en el norte. Nos está faltando estar más juntos”, recalcó.

La idea de superar las dicotomías partidarias

En cuanto al perfil de la propuesta y de la lista que encabeza, Pedro insistió en que “el promedio de edad de nuestra lista es de 33 años. Nosotros entendemos que los jóvenes tenemos que ser los protagonistas y que nos merecemos la posibilidad de darle a la provincia que amamos, las herramientas para salir adelante y generar empleo de calidad”.

Asimismo, Puerta cuestionó a los “partidos hiperestructurados con muros altísimos donde siempre entran las mismas caras, personas e ideas. Los jóvenes tenemos que derribar esos muros y salir adelante. Superar las dicotomías que generan grietas que les sirven a unos pocos y empezar a construir consensos duraderos”, enfatizó.

Repreguntado sobre si no faltó consenso para lograr una lista única en Juntos por el Cambio – Misiones, Pedro comentó: “si no logramos el consenso de una lista, siempre está el mecanismo de las PASO. Bienvenido sea”, soltó.

Algunas propuestas y el peligro de un gobierno sin rumbo

En cuanto a sus propuestas para superar la crisis agravada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), Puerta se apoyó en un paper del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que plantea que el primer punto será “transformar impuestos incomprensibles en tributos inteligentes. Hay que plantear que el que recibe un plan social pueda trabajar en blanco, que es un reclamo del sector empresario, del que quiere trabajar, y de los misioneros. Eso no sólo generaría más puestos de trabajo, sino que mejoraría los números de (la recaudación del) Estado”, planteó.

“El gobierno nacional perdió el rumbo, no tiene plan económico y no sabe a dónde ir. Eso es muy grave. Y nosotros (por los candidatos de Activar) salimos de la zona de confort”, puntualizó.

Asimismo, Pedro reiteró que “el diálogo es lo último que hay que perder. Es muy importante en la vida saber escuchar, saber perdonar, saber comprender todas las ideas, y también saber imponer las propias ideas. El camino del diálogo es el más difícil pero los atajos nos llevan a la Argentina de hoy”, remató.

Sobre el final de la entrevista, Pedro elogió a sus compañeros de lista Klipauka y Samudio, y recordó especialmente a la candidata suplente, Antonia Husulak, quien es una afiliada al radicalismo. “Cuando armamos la lista, que surgió de todos los equipos de nuestro espacio, nunca preguntamos en qué partido estaban. Sino que preguntamos sobre las ideas, sobre qué pensás en el futuro para Misiones y qué pensás que podemos hacer en conjunto. No podés armar una lista desde un Comité en Posadas”, dijo en un disparo por elevación a la lista principal de la UCR Misiones. “La territorialidad es muy importante. Hemos logrado una lista de consenso, entre independientes, afiliados a otros espacios y afiliados a Activar”, concluyó.