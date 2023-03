Pedro Puerta: “Hay que planificar qué provincia queremos para los próximos 20 o 30 años”

Pedro Puerta, quien encabeza la lista de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, visitó los estudios de MisionesCuatro y fue entrevistado por Eduardo Pérez, donde habló-entre otros temas-de la fórmula de la coalición opositora que competirá en las elecciones del 7 de mayo.

“Es una característica no solo de Activar, sino de todo Juntos por el Cambio la instancia del diálogo, siempre lo hemos manifestado con todos los sectores. Hay dos conceptos que son fundamentales y claves en el armado de la estrategia de Juntos por el Cambio, el diálogo y la transparencia y la alternancia”, expresó el presidente de Activar Misiones.

Con respecto a los candidatos señaló: “son todas figuras jóvenes con trayectoria política sin lugar a dudas en el caso de Martín (Arjol), innegable, en su rol de diputado nacional y creo que eso da una fórmula con contenido, estructura y con el desafío de contarle a la ciudadanía misionera como vamos a gestionar los próximos cuatro años”.

“Ese es el gran desafío, porque somos la alternativa frente al oficialismo, eso ha quedado bien marcado, hay dos frentes bien claros, el oficialismo y nosotros. Pueden haber otros sectores, pero hay dos posturas bien marcadas. Venimos de ganar la legislatura en el 2021, ahora queremos ganar la Ejecutiva”, agregó.

Consultado sobre su postura respecto al adelantamiento de las elecciones: declaró: “van a haber dos posturas, nosotros, enfocados en el futuro, que queremos para los próximos 20 o 30 años para Misiones, como vamos a mejorar lo que ya se hizo, como vamos a corregir lo que se hizo mal, y el oficialismo tendrá que ver su estrategia que han escogido de contar, la de remarcar aún más sus 20 años de gestión: repetir fórmulas con figuras que tienen paso por la gestión. Será la balanza del electorado del 7 de mayo, una gestión con el pasado, los 20 años y quienes queremos gestionar y ser la vanguardia del futuro de Misiones”.

Y añadió: “hay muchas cosas para discutir de cara al futuro tomando en cuenta lo que ya se hecho. Un gran error de la política muchas veces es tirar a la basura todo lo que hizo el gobierno anterior, es un error, porque no podés resetear constantemente y esto es una cuestión básica de la política es, mediante el diálogo, la discusión, consensuar en cosas para mejorar cada vez más, hoy la juventud las nuevas generaciones, quienes nos formamos y nacimos en democracia tenemos una visión distinta de las cosas, más interconectados”.

Comenzar a resolver los problemas

“La política le debe a la ciudadanía de una vez por todas empezar a resolver problemas y no generárselos. Cuando en la tele se pelean los políticos, buscan eso de la grieta, la mejor respuesta a alguien que te tira una buena propuesta es un ataque cambiamos de canal”, expresó Pedro Puerta.

“Estoy convencido que hay muy buen capital humano para mostrar eso desde lo municipal en adelante, con muy buenos candidatos en la intendencia, en la lista provincial. Será ir viendo como nosotros logramos traer certidumbre que un voto para nosotros es un voto para la provincia de Misiones, ese es el gran desafío”, afirmó el candidato a diputado provincial.

Asimismo, destacó la importancia de bajar los impuestos para lograr traer capital a la provincia: “estoy convencido que es con diálogo con todos, viendo que nos estamos aislados del mundo, viendo a nuestros socios estratégicos que son nuestros países vecinos, es potenciando aún más todo lo que se ha venido desarrollando en los últimos años en materia de innovación y tecnología. Querés impulsar el desarrollo de las nuevas empresas, bajá los impuestos lográ traer capital, querés darle un impulso aún más grande cuidar el medio ambiente, desarrollemos más el turismo verde”.

“Tenés una tierra que es recontraproductiva, empezar a competirle a otras tierras que producen oleaginosa. Empezar a buscar eso, salgamos de Misiones al mundo y no de Misiones pidiendo permiso a Buenos Aires para salir al mundo. Eso se puede lograr y se requiere de todos los sectores, de un acompañamiento nacional sin lugar a dudas, pero, sobre todo de una estrategia de armado hacia adelante”, explicó Pedro Puerta.

“Hay que planificar qué provincia queremos para los próximos 20 o 30 años. Ahora, no vamos a poder desarrollar las nuevas tecnologías, si se te corta la luz 20 horas y nadie lo resuelve”, precisó el candidato a diputado provincial.

“Hay que planificar más y no pensar que el que piensa distinto es un enemigo, en política hay adversarios, divisiones, cada uno tiene su forma de pensar, para eso existe el voto y la democracia, y no por pensar distinto uno es enemigo. Eso es un mensaje muy interesante como propuesta de Juntos por el Cambio”, agregó.

Aggiornarse a la realidad

En el tramo final de la entrevista, se refirió Juntos por el Cambio y lo definió como “un espacio heterogéneo conformado por tres partidos que coincidimos en un montón de cosas, pero disentimos en otras y debatimos muchísimo. Siempre hay debate y discusión, eso es positivo en política”, expresó Pedro Puerta.

Asimismo, agregó: “el mundo y todo va avanzando, hay que aggiornar las cosas a la realidad, no podemos seguir votando con una boleta sábana papel larguísima que invade todo el cuarto oscuro. Ahí hay muchas cosas que no se si lamentablemente es culpa de la política, si es culpa de los políticos que no pudieron sancionar Boleta Única Papel o un sistema de voto mucho más moderno”, explicó.

Además, manifestó sentirse “orgulloso de poder formar parte de Juntos por el Cambio y de encabezar la lista eso es interesante, el resto de los nombres que completan la lista es más interesante aun, hay un capital enorme”.

“Que nos den la oportunidad de que nos conozcan y poder gobernar la provincia”, manifestó Pedro Puerta.