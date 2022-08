Salta anunció que desdoblará las elecciones

Comienza a conformarse el cronograma electoral nacional del año próximo y, en ese marco, la provincia de Salta definió que sus comicios locales se realizarán el 16 de abril de 2023.

La provincia norteña elegirá a sus autoridades de forma desdoblada de las nacionales, que serán en octubre.

Con este anuncio, ya son tres las provincias que confirmaron que desdoblarán sus elecciones de las nacionales, previstas para octubre de 2023. La última en sumarse fue Salta: su ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunció que los comicios para elegir autoridades locales se realizarán el 16 de abril y que la concreción de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aún está sujeta al debate legislativo.

De esta forma, Salta se sumó a Tucumán, que anunció el inicio de su cronograma electoral para junio de 2023, y de Río Negro, cuya gobernadora Arabela Carreras confirmó el desdoblamiento, aunque no confirmó fecha, “para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”.