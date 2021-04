BUENOS AIRES. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que su predecesor y ex jefe, Ginés González García fue quien decidió vacunar a Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, a dos hijas de ambos y al chofer de la familia del ex presidente en su casa.

Las declaraciones causan revuelo porque hay una causa penal en curso en la que se investiga el “Vacunatorio VIP”, es decir, el reparto discrecional de vacunas para dirigentes, funcionarios, familiares y amigos del poder.

De acuerdo con La Nación, Vizzotti volvió a decir que ella no supo en su momento sobre el tema y negó la existencia de un sistema de “vacunación VIP” paralela a la campaña oficial. “No sabía, ya lo dije todas las veces que me lo preguntaron”, explicó la funcionaria en una entrevista con A24, sobre la inoculación de Duhalde y su familia.

“Pueden creer o no creer. Creer es subjetivo”, reflexionó la ministra, también sospechada de participar del esquema de reparto de vacunas por debajo de la mesa.

“El ex ministro definió la vacunación de un ex presidente”

Si bien se hizo público que Eduardo Duhalde, su esposa y sus hijas fueron vacunados en su domicilio gracias a indicaciones del ex Ministro de Salud, Vizzotti se refirió al tema por primera vez y señaló a González García como el responsable. “El ex ministro definió la vacunación de un ex presidente, uno puede estar de acuerdo o no”, comentó Vizzotti, en declaraciones que complican la situación judicial de González García.

Y ante las preguntas de Romina Manguel sobre si la decisión había sido tomada por su antecesor, señaló: “Eso sí, por supuesto. La verdad es que yo no lo sabía”, insistió la ex mano derecha de González García en el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con la ministra la vacunación de personas cercanas al poder que no cumplían con los requisitos de ser ni primordiales ni de riesgo, no era “una situación sistemática, en la que había gente que iba a recibir una vacuna todos los días en el Ministerio (…) Eso del vacunatorio VIP como espacio no existe. Fue un solo día, llegaron 10 personas al ministerio y eso le costó el cargo a un ex ministro”, manifestó en referencia a la renuncia que tuvo que presentar González García cuando su amigo personal, el periodista Horacio Verbitsky, reveló que lo habían vacunado en el ministerio.

La causa por el Vacunatorio VIP

El escándalo por vacunación irregular en el Ministerio de Salud de Argentina, se destapó el 19 de Febrero, cuando el periodista ultrakirchnerista Verbitsky reveló haber sido vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud, tras llamar por teléfono a su amigo Ginés. Esto derivó en la renuncia de González García y la designación de Vizzotti, quien ordenó publicar la lista de los vacunados en el Hospital Posadas o bajo indicación del Ministerio de Salud. Fueron setenta personas que no cumplían con los requisitos para ser inmunizados en la etapa de vacunación vigente por entonces.

Vizzotti justificó la vacunación afirmando que la gran mayoría era “personal estratégico”. Para ella, ocurrió “una situación muy puntual, excepcional, equivocada y que se han tomado las medidas necesarias”.

La causa por el reparto irregular de vacunas contra el coronavirus a amigos del gobierno quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti del juzgado federal 5. Esta magistrada además subroga el juzgado federal 6, vacante desde la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral.

De acuerdo con Infobae, ya hay denuncias por el vacunatorio que quedaron radicadas en esos dos juzgados. Una de ellas es la del fiscal federal Guillermo Marijuán. Y otra es la de legisladores de la oposición. Capuchetti acumuló en un solo expediente las primeras denuncias que entraron en esos juzgados. Y le dio intervención al fiscal Eduardo Taiano.