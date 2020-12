Aborto legal: realizarán una vigilia esperando la media sanción en Diputados

POSADAS. Este jueves inicia la sesión maratónica en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, que busca la media sanción del Proyecto de Legalización y Despenalización del Aborto.

Consultada por Misiones Cuatro, Virginia Villanueva, militante por los derechos de la mujer, manifestó la necesidad de contar con esta Ley “Esperamos que se apruebe el proyecto porque es una cuestión de derecho democrático y de salud pública. Hay miles de mujeres en Argentina que se realizan abortos clandestinos, donde una de cada cinco se muere en el proceso, otras quedan con secuelas y además deben sufrir maltratos al asistir a los centros de salud”.

De acuerdo con los dichos de la militante, el aborto es una cuestión de división de clase, ya que quienes tienen un nivel económico más alto, tiene la posibilidad de pagar y hacerlo en una clínica. Sin embargo, quienes sufren la peor parte son las mujeres de bajos recursos que se ven obligadas a abortar en lugares clandestinos, con los riesgos que implica.

Villanueva, además, se refirió a la persecución que reciben las mujeres por realizarse un aborto y recordó que varias mujeres fueron aprehendidas en el país por esta causa. “Queremos que el aborto se legalice porque es una deuda del Estado con las mujeres”, añadió.

En tanto a la objeción de conciencia de las instituciones que plantea el proyecto, la dirigente señaló que no es aplicable a la realidad de Misiones. “Hay que tener muy en cuenta que en el interior de las provincias no cuentan con la posibilidad de elegir entre los centros de salud. En muchos lugares cuentan con un ginecólogo y si este se niega a realizar el aborto, la mujer no tiene otras posibilidades”.

Respecto al proyecto de Ley de los Mil Días, que apunta a acompañar a las madres que quieran tener a sus bebés, señaló que “hay muchas leyes que establece que el Estado debe proteger a la infancia, a la familia y a la madre, pese a que en muchos casos no se cumplen están contempladas”, agregó.

Cabe recordar que la agrupación se concentrará para hacer la vigilia, en la Plaza San Martin a partir de las 19 horas, y contarán con proyección del debate en Diputados.