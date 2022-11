Acusan de malos tratos y discriminación a personal del Hospital Favaloro

POSADAS. Una persona con discapacidad denunció públicamente por malos tratos y amenazas a personal del Hospital Favaloro de Villa Cabello, luego de que su ex pareja fuera expulsada del nosocomio cuando precisa de cuidados especiales y constantes para recuperarse de un cuadro complejo: operación de hernia y extirpación de parte del intestino, con obesidad mórbida.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Héctor Reineck aseguró que no puede cuidar a su ex pareja, con la que comparten la vivienda, por sus propias limitaciones físicas: es diabético, invidente y amputado, con problemas del corazón y discapacidad. Sin embargo, en el Hospital Favaloro aducen que no pueden atender a una paciente como su ex pareja. Y Reineck apuntó específicamente contra una licenciada en Trabajo Social, a quien identificó como “Carla”.

“La trasladaron del Madariaga al Favaloro para que se rehabilite y la licenciada la empezó a tratar muy mal. La pusieron piecita que parecía una celda. Estuvo inmóvil más de una semana. Y empezó a acelerar los trámites para darle el alta lo antes posible porque ella tiene sobrepeso. Con la excusa de que no la podían higienizar ni mover, con mil de formas de desprecio a mi señora y a mí”, denunció Reineck, insistiendo en que sufrió maltratos cuando llevó a su ex pareja a hacerse curaciones en el Favaloro este miércoles.

Reineck dijo que dejaron a su ex pareja, sin analizar si él estaba en condiciones de cuidarla. “Le trajeron a mi domicilio con ambulancia, sin verificar la situación en la que estoy. La dejaron en una camita postrada. Derramaba desperdicios fecales (en la cama), tiene una infección en la cirugía y una infección vaginal”, detalló el denunciante, añadiendo que cuando la llevó para las curaciones, la trabajadora social “dijo que no le podían recibir”.

Presa del llanto, Reineck subrayó que no puede cuidar a su ex pareja, pero espera que en el Favaloro, la cuiden y traten dignamente. “Tengo diabetes, estoy ciego y amputado. No tengo recursos, no cobro plan. Soy un trabajador, pero ahora no puedo trabajar. No puedo cuidarla”, insistió el vecino.

Actualmente, la mujer estaría en el Hospital Favaloro y Reineck pidió que “funcione” el servicio de salud en el barrio oeste de Posadas, donde residen más de 90 mil personas. “Y que le traten bien. Tengo miedo que tomen represalias y le sigan maltratando. No tienen paciencia con los discapacitados y personas diferentes. Ella está postrada y no camina. Pero le tratan mal, le judean. Y ponen excusas. A la asistente social le tengo miedo”, aseguró Reineck, quien pidió a los vecinos que sufran malos tratos de la licenciada en cuestión, “que se animen a denunciarla”.