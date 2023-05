POSADAS. “Nada se resolvió, estamos igual, con poca luz (alumbrado público) las jirafas, dos o tres andan y dos o tres no andan”, resumió Susana Rivero, una residente del barrio Villa Poujade, que padece numerosos inconvenientes, entre los que no es menor la ausencia de cloacas, de limpieza y saneamiento y de calles pavimentadas, un tema, este último, que vienen esperando desde la anterior campaña electoral del 2019.

En contacto con el Móvil de MisionesCuatro, Rivero insistió en que el principal conflicto ocurre por la falta de cloacas. “El problema mío acá, sigue lo mismo. Acá no hay cloaca. Y no es que reboza la cámara séptica, sino que los vecinos largan (arrojan desechos) directamente a la calle. De noche y de día, (el olor) es imposible de soportar. Y de noche es peor, porque uno cierra, pero (el olor) entra igual. No se puede dormir del olor”, puntualizó la vecina.

Respecto a los mosquitos, en un contexto de emergencia por el dengue, el problema “es terrible, vienen del monte. Falta desmalezamiento, porque las tratas pasan de noche por acá, Y lo de la canaleta, es lo peor que puede haber”, reiteró Rivero.

Por otra parte, Rivero admitió que las calles internas del barrio “están bastante feas” y hay una promesa incumplida de las autoridades. “Prometieron que iban a poner” en la campaña del 2019, “pero dejaron el cordón cuneta como ellos quisieron y quedó así”.

“Y el arreglo de la calle no sirvió de nada, pusieron piedras, pero con el agua vino todo para este lado. Ahí están los pozos, es terrible”, expresó la mujer.

De acuerdo con Rivero, en la zona de calle 47 A y Costanera, “somos muchos los perjudicados, más con esto (las deposiciones en la vía pública) que es un asco”.