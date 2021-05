Caso Negrete: extrajeron la bala del rostro de Manuel Sánchez

POSADAS. La mañana del 12 de abril la ciudad capital se vio conmocionada por un violento hecho ocurrido durante la madrugada de ese mismo día y que tuvo como protagonistas a dos jóvenes, uno hijo de un reconocido empresario de la noche posadeña.

Los jóvenes identificados como Manuel Sánchez de 19 años y su amigo, Santiago Negrete de 20 años circulaban en un VW Voyage, por avenida Maipú. Manejaba Manuel y a la altura de calle Perito Moreno, Santiago sacó un arma y sin mediar palabra efectuó dos disparos que le impactó la cara a su amigo.

Herido, Manuel salió a correr, pero fue nuevamente alcanzado por Santiago que le habría propinado algunas puñaladas y golpes de puño y patadas. El joven gravemente herido cayó sobre una vereda y finalmente fue socorrido por una enfermera que circulaba por la zona.

Fuentes consultadas por MisionesCuatro.com revelaron que Manuel sufrió “herida cortante en cervical, cara y ambos miembros superiores, herida por arma de fuego con orificio de entrada en maxilar región derecho sin orificio de salida, neumotórax izquierdo, se le colocó tubo de avenamiento pleural”. Continúa internado y fuera de peligro.

Sánchez había sido dado de alta y finalmente este viernes, luego de una cirugía que duró unas 5 horas, con resultados positivos, los médicos pudieron extraerle la bala que había quedado alojada en la zona de la mandíbula.

En diálogo con MisionesCuatro.com, su mamá, Mónica Pelinski contó que Manuel ingresó a las 8.30 de este viernes y salió a 13.30 horas. Fue intervenido en la zona de la mandíbula donde le colocaron una prótesis que le permitirá volver a masticar y permitió quitar la bala que le impedía abrir la boca. Además, el joven fue operado en la base del ojo.

Sobre el estado de salud de Manuel, Mónica adelantó que el joven está consiente, aunque por el momento no puede abrir los ojos, hablar ni tomar líquido.

En tanto, Santiago Negrete continúa detenido en la comisaría Tercera de Posadas. Hace algunos días hubo mucho malestar en la opinión pública al conocerse rumores de una supuesta liberación.

La información extraoficial establecía que el juez de instrucción nº 2, Juan Manuel Monte consideraba que Negrete no huiría del país ni entorpecería la investigación en su contra por la causa en la que está procesado por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa”. Finalmente, off the record, las autoridades judiciales desmintieron el hecho.