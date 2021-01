Chacra 7: delincuencia, falta de luminarias y un baldío abandonado

POSADAS. “Estamos necesitando más iluminación porque hay demasiada delincuencia y demasiados robos”, sentenció Alicia Barrios, una vecina de ha Chacra 7, ubicada en la zona de calle Bonpland y avenida Mariano Moreno, a unas 12 cuadras del Hospital Madariaga.

“Entran en las casas, de día y de noche y hay terrenos muy sucios y abandonados. Allí se esconden los delincuentes”, agregó Barrios, en diálogo con MisionesCuatro.

Consultada por el terreno abandonado en cuestión, Barrios dijo: “El propietario hace años que no viene. (El terreno) es de un escribano que paga impuestos y entonces, digo yo, que la municipalidad no le exige. Hace 5 años que no se limpia, hay víboras, bichos y mosquitos”, denunció.

Relacionado a esto, Barrios planteó que las fumigaciones no son efectivas en tanto no se realice un saneamiento sobre el terreno. “La municipalidad fumiga todo el año pero el terreno queda ahí”, remarcó.

Sin embargo, el principal reclamo es a EMSA, por la falta de alumbrado público. La falta de iluminación “favorece a los delincuentes”, remató.

La Chacra 7 forma parte del llamado 23 de Septiembre, que incluye también a las chacras 8 y 37. Según Barrios, la chacra 7 está bajo la jurisdicción de la Comisaría Seccional 3ª.