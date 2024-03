Denunciante de abuso en el ballet del Parque del Conocimiento pide volver a bailar

Dulcinea Rodríguez, la bailarina del Parque del Conocimiento que denunció al director del cuerpo de Ballet por abuso, compartió detalles sobre el estado actual de la causa penal y los desafíos que enfrenta en su entorno laboral.

“Actualmente la causa está en el modo penal, no tuve novedades”, reveló, señalando la falta de progreso en el caso. A pesar de su valentía al denunciar, la bailarina parece frustrada por la falta de avances en el proceso legal.

En cuanto a su situación laboral, Rodríguez explicó: “A nivel laboral sigo trabajando en el área provisoria en la que me designaron”. Aunque continúa desempeñando funciones administrativas, expresó su deseo de regresar a su pasión, el ballet, lo cual le ha sido negado hasta el momento.

“Solicité volver a bailar y no se me permitió”, lamentó. Además, denunció que se le está impidiendo tomar clases con sus ex compañeros y que enfrenta obstáculos incluso para ser reconocida como bailarina profesional.

“Envié un telegrama ley y recibí una carta documento donde negaban que soy bailarina profesional. Niegan que se me debe restablecer al área del ballet clásico”, reveló, destacando la falta de reconocimiento de su experiencia y habilidades en el ámbito del ballet.

La bailarina expresó su sensación de estar estancada en su carrera artística debido a la falta de apoyo y respuesta positiva a sus solicitudes. “La sensación que me da es que estoy congelada con las propuestas y pedidos de espacios. Siempre hay negativa”, lamentó.

Rodríguez también destacó el clima de censura que prevalece en su entorno laboral. “Estamos súper censuradas”, afirmó, señalando las dificultades para expresar sus preocupaciones y buscar soluciones a los problemas que enfrenta.