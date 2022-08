Artista Drag-Queen sobre su video en La Placita: “La idea era recrear los lugares que la comunidad LGBT tenía para expresarse”

POSADAS. Este martes se concretó el pago de la segunda parte de un subsidio para la filmación de videos cortos, adjudicado a la propuesta de Katy Solem y Wally Monzón, la protagonista y el director de un videoclip del primer tema musical de la drag-queen misionera, quien habló con la prensa de la experiencia vivida y resaltó la idea de recrear los contados espacios en los que la comunidad LGBT podía “expresarse libremente” en la capital misionera.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Solem confirmó que en esta jornada, percibieron “la segunda entrega del subsidio que fue una convocatoria del Iavim para videos cortos. Participamos con el director Wally Monzón. Hicimos el primer videoclip de la primera canción mía. He participado en competencias nacionales representando a Misiones”, señaló la drag-queen.

“Esta convocatoria fue espectacular y también es el incentivo para crear cosas nuevas para empezar a producir. Este financiamiento ayudó a más de 15 personas, que trabajaron detrás de cámara. Es algo emocionante generar contenido y que el dinero quede acá con los artistas y técnicos nuestros. Así que más que feliz”, expresó Solem, destacando el trabajo realizado por el equipo que filmó y produjo este proyecto.

Consultada al respecto, Solem detalló que “el rodaje duró un fin de semana grabando en la Placita Modelo. La idea era tomar lugares históricos, recrearlos y llevarlo a la parte artística. Y en la Murga de la Estación”, indicó la artista.

“El video trata de recrear los lugares de ball-room que la comunidad LGBT tenía como únicos para expresarse libremente. Es traer ese elemento histórico a la actualidad donde ahora podemos vivir libremente y expresarnos, estar como queremos. Pero sin olvidar esa historia donde había lugares que acogían a la comunidad donde podían sentirse ellos mismos por un lapso de tiempo”, explicó Solem sobre el disparador del material audiovisual financiado por el Iavim.

Finalmente, Solem insistió en que fue una grata experiencia, algo que no había hecho antes y que le permitió reencontrarse con ex compañeros/as en la carrera audiovisual. “Como artista me sentí muy bien. Trabajo como humorista de la vieja escuela del transformismo, animando eventos y fiestas. (El videoclip) era hacer algo nuevo en el palo audiovisual. Soy técnica en medios audiovisuales era encontrarme con amigos y gente copada”, concluyó.