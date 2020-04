Familia recibió abultada boleta; Samsa estudia el caso

POSADAS. Un posible caso de sobrefacturación en el servicio de agua potable y cloacas está siendo analizado por Samsa (Servicio de Agua de Misiones SA), según confirmaron desde la empresa. El caso se conoció este jueves, con una una vecina del Bº Independencia, que mostró una factura de $30.000.

Según Carmen Sandoval, es imposible que ella y su familia de cinco integrantes lleguen a un consumo de esta magnitud, que “ni una fábrica” alcanza.

“Somos 5 personas y es imposible que gastemos 30 mil pesos. Es ilógico. El mes pasado me vino $2.500, pero hice un arreglo por una pequeña pérdida. Ellos (Samsa) me dijeron que iban a arreglar el tema de la boleta, porque ya era mucho”, contó Sandoval, en diálogo con MisionesCuatro.

En cuanto a la presente boleta impagable, la mujer reveló: “Ahora me dijeron que iban a mandar a una inspección cuando termine la cuarentena. Pero la boleta está sujeta a corte y no puedo pagar la boleta anterior, si no hay ni siquiera Rapipagos. No puedo pagar. Menos la de 30 mil pesos. Son tres sueldos míos”, advirtió.

La respuesta de la empresa

Desde la empresa salieron a desmentir que esta boleta esté sujeta a un corte del servicio. “Esto no es así, salió mal (la impresión) en la factura. No debería estar (la leyenda)”, confiaron desde Samsa.

De todas formas, en la entrevista, “la usuaria reconoce que tuvo una pérdida de agua”, señalaron desde la empresa, poniendo el énfasis en que si hay una pérdida, no hay un error de facturación. La de l factura, “es la facturación que indica el medidor”, insistieron.

Según pudo saber MisionesCuatro, el caso está en revisión, aunque, descartan que exista una sobrefacturación. Las revisiones del medidor y la instalación en esa vivienda del barrio Independencia, “se van a concretar cuando culmine la cuarentena obligatoria por el Covid-19”, sentenciaron.