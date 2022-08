POSADAS. El suicidio de un joven que habría ocurrido el pasado viernes en el Bº Villa Cabello motivó una durísima acusación de una vecina que reside en la Chacra 158, quien opinó que podrían haber salvado la vida del muchacho, si la ambulancia no demoraba 90 minutos desde el primer llamado, como asegura ella, tardó la unidad de la red de traslados.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Cristina relató cómo ocurrieron los hechos luctuosos, el pasado 19 de Agosto. “Me llama desesperadamente otro chiquito de la misma edad asustadísimo. Esto ocurrió el viernes a las 11 de la mañana. Al ratito sale corriendo en una moto, pidiendo auxilio pidiendo que llame a la policía y a la ambulancia. Pero esta apareció a las 12 y media del mediodía”, aseguró la vecina.

“La policía apareció después de media hora”, añadió la mujer.

Una ambulancia que habría tardado 90 minutos en responder ante una emergencia

Según Cristina, los vecinos de la zona tienen muchos problemas para ser atendidos por el personal de la Comisaría Seccional 7ª. “Llamas a la comisaría 7ª y no te atiende la guardia. Porque no sé qué (pasa) con el teléfono. Ese teléfono debe estar constantemente para atender al público”, insistió la vecina.

En esa situación, la comisaría 7ª “no me atendía. Y de última, llamo a otra comisaría, pidiendo a otra jefa que agilice el trámite, para que venga rápido el móvil de la comisaría jurisdiccional, de la 7ª”, señaló Cristina.

“Y con la ambulancia, insistí al 911, tengo todas las llamadas en el teléfono pidiendo la ambulancia”, acotó la jubilada.

“Si ellos llegaban a tiempo, lo iban a salvar. Porque así salvaron la vida de un chico acá en Villa Cabello, que también se quiso suicidar. Le bajaron y le hicieron la reanimación. Y se salvó ese chico. Pero en esta oportunidad, no vinieron a tiempo”, se lamentó Cristina. Y remarcó: “el personal de abajo no tiene nada que ver, depende de los jefes”.

“Detienen a quién se les canta y tienen nombre y apellido de los que realmente están (delinquiendo), pero no hacen nada”

De acuerdo con la vecina, en la Seccional 7ª “queremos cambios. Yo al menos, pido el cambio del jefe de la comisaría. Ni un jefe de la jurisdicción bajó (al lugar del suicidio) Bajó un (oficial) principal al lugar del hecho. El primer jefe y el segundo (de la Comisaría 7ª), no aparecieron”, acusó.

Respecto de la situación de la seguridad urbana, Cristina volvió a disparar dardos contra la policía. “Cuando se trata de robos, para intervenir porque les dijeron que tal robó, vienen rápido y detienen a quién se les canta el orto (sic). Y los que realmente están haciendo cagadas (sic), ellos tienen nombre y apellido, pero no hacen nada. Andan tranquilamente en la calle como si nada”, denunció la mujer, sobre una supuesta connivencia entre policías y ciertos delincuentes.

“Si alguien me quiere llamar, que me llamen. No tengo ningún problema de ir a hablar”, sentenció Cristina, dejando en claro que no teme exponer sus reclamos, cara a cara, frente a las autoridades.