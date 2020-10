Motociclista brutalmente golpeado por policías

POSADAS. Otro caso de presunto abuso de autoridad y apremios ilegales se conoció este jueves, con la denuncia presentada por un joven motociclista, quien aseguró que fue golpeado y detenido sin razón por dos integrantes de la patrulla motorizada de la Comisaría 20 (Bº Sol de Misiones). El hecho ocurrió el pasado 18 de Octubre entre las 23.30 y las 0 hs. (del 19 de Octubre), y Juan Pablo Britez, presentó la denuncia ante la fiscal 1, Amalia Spinatto.

De acuerdo con la denuncia de Britez, ese día (18/10) estaba al mando de su moto Rousser 135 en Av. Jauretche a la altura de calle 200, cuando advirtió que “dos personas que iban en una moto me gritaban desde atrás que detenga la marcha, ello, sin identificarse, sin luces ni guiños”.

Ante esto, Britez declaró que no se detuvo porque pensó que se trataba de motochorros. “Decido doblar hacia calle 200 y en este momento, encontrándose en movimiento la otra moto, la persona que iba atrás del que conducía se titra sobre mi espalda, logrando hacerme caer sobre la calle. (…) En ese momento advierto que estas personas tenían uniformes de policía, me esposaron y encontrándome reducido, me golpearon con el puño y la cachiporra en el hombro y brazo izquierdo y las costillas del lado derecho. Luego llamaron a un móvil con el cual me trasladaron a la Comisaría Seccional Nº 20 ubicada al lado de la División Motorizada – Unidad Regional X”, detalló el denunciante.

Destrucción ex profeso de un teléfono celular

“Encontrándome en ese lugar, la persona que había saltado sobre mi, agarra mi celular Iphone 7 Plus (…) y me dice: ‘vos me rompiste mi celular, ahora yo te rompo el tuyo’ y lo estrelló contra el piso, además de pisarlo con la bota. Luego de ello, siguiendo esposado, me volvieron a golpear los mismos que me habían detenido y me dejaron en una celda por 24 horas”, prosiguió Britez en su denuncia ante la fiscal.El informe del médico

Después de horas detenido, esposado y golpeado, según la denuncia, a Britez lo llevaron al CAPS 32, donde lo revisó el médico Zanín Delón, “quien certificó: ‘Solicito atención por guardia emergencia. Motivo: caída de motocicleta, excoriaciones y posible fractura de rótula derecha’ (…)”.

Denuncia de robo e identificación de uno de los uniformados

Asimismo, Britez denunció que los policías “me robaron el portapatentes” y “cuando mi moto llegó a la división ya no la tenía puesta y la patente estaba mal colocada, como así también, no me devolvieron los papeles de la motocicleta que se encontraban en mi casco (…) En su lugar, me hicieron firmar un Acta que decía que no había entregado los papeles”, reveló el joven en la impactante denuncia ante la fiscal.

Los uniformados denunciados son dos sujetos de complexión robusta, de 1,72 y 1,74 mts., y, de acuerdo con la denuncia, “uno de ellos se encontraba identificado como Daher J. L.”. En tanto, Britez no pudo identificar al otro uniformado. Este es el que habría destrozado el teléfono celular.