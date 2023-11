Perdió todas sus pertenencias tras el temporal y necesita ayuda

Una vecina del barrio San Onofre viene pidiendo asistencia desde hace días, pero hasta el momento no obtuvo respuestas. Con el temporal de este jueves, perdió parte de sus pocas pertenencias.

“Una situación muy fea porque mi casa es muy precaria, me cansé de llamar a Defensa Civil si me podían auxiliar y hasta ahora no tengo noticias, me dijeron que directamente llame a la prensa porque ellos no pueden”, contó Natalia Agusto al móvil de MisionesCuatro.

Asimismo, agregó: “soy de bajo recursos, tengo dos chicos menores y no puedo estar en esta situación”.

También contó que a su hijo se le cayó un granizo en la cara, pero no fue grave

Por otra parte, contó que, para entrar a su casa debe atravesar un puente que está totalmente destruido, que es un peligro, tanto para su familia como para sus vecinos. “Cada vez que tenemos que pasar es un delirio hubo chicos que se resbalaron y cayeron, se rompieron los brazos”.

Consultada hace cuánto tiempo viene pidiendo ayuda, respondió: “desde que empezó la lluvia, directamente, o sea, toda esta semana y no tengo respuestas”.

Las personas interesadas en colaborar con Natalia, puede comunicarse al teléfono 3765176331