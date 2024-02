Piden informes sobre la situación actual del proceso de concesión de las líneas de transporte urbano

Este proyecto argumenta que se ha avanzado en una Licitación que es irregular, bajo el trámite previsto en una normativa (Ord. XVI 20) que no resulta aplicable, debido a que en la misma Ord. XVI 20 se establece que “no es de aplicación al Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano de la Ciudad de Posadas el instrumento regulador de la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros aprobado por la Ordenanza XVI – Nº 5 (Antes Ordenanza 08/93), la que mantiene plena vigencia y aplicabilidad respecto de los servicios urbanos de transporte de pasajeros que no integran dicho Sistema Integrado”.

En ese marco, para conocer más detalles, sobre el proyecto, en el Noticiero Edición Mediodía de MisionesCuatro, se consultó con el concejal Santiago Koch, quien al respecto explicó: “estábamos bastante sorprendidos desde el Concejo, una vez que nos enteramos de que Bencivenga no iba a utilizar nuevamente la concesión, esperamos realmente en el Concejo la convocatoria al nuevo llamado a licitación pública de esas líneas y, con mucha sorpresa nos hemos enterado por un decreto que en el boletín oficial que se convocó a una licitación directamente del Ejecutivo Municipal sin pasar por el Concejo Deliberante”, declaró el edil.

En esa línea agregó: “viendo esta situación, hemos pedido un informe para conocer, porque ni siquiera nosotros, aún por ordenanza, que deberíamos conocer, no sabemos cuál es el estado hoy de la situación de esta licitación pública, en la cual se dicen un montón de cosas. Pero, la realidad, es que nadie más que el Ejecutivo sabe cuál es el estado, cuál es el trámite, si hay una, dos, tres, cuatro empresas que se han presentado, la verdad que no lo sabemos”.

Respecto a la ordenanza señaló: “hay que tener en cuenta que nos regimos por dos ordenanzas madres, una, que es la que crea el sistema integrado de transporte urbano en la cual la enorme mayoría de las líneas que tenemos en la ciudad de Posadas, que establece que todos los procedimientos deben realizarse mediante el Ejecutivo”.

“Hay otra ordenanza que es la 16 número 5, que es la del reglamento de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Posadas, por las cuales se regulan las líneas 14, 16, 23 y 28, que son las de Bencivenga, que no fija el mismo procedimiento administrativo, porque, por decisión del Ejecutivo en su momento se eligió dejar afuera estas líneas. Por ejemplo, por eso las líneas de Bencivenga no podían utilizar las terminales de transferencias, o no podían realizar recorridos de otras líneas que ofrecía el sistema integrado de transporte urbano, pero sí podía el sistema de transporte urbano ofrecer líneas, mismos recorridos que la que tiene Bencivenga. Entonces, son dos normativas distintas que establecen mecanismos distintos”.

Respecto a la empresa Bencivenga, señaló: “tienen hasta fin de mes la concesión de esas líneas. Ahora, ¿Quién va a prestar ese servicio a partir de los primeros días de marzo, cuando arranquen las clases?. No lo sabemos, eso es lo que queremos conocer”.

“Escuché a en off que en realidad no se mandó al concejo porque el Concejo no sesiona, tranquilamente puede sesionar de forma extraordinaria y convocarse como sí lo ha hecho el Congreso de la Nación en todas estas fechas y que me digan a mí que el transporte urbano no es algo importante para que los concejales trabajemos y funcionemos, me llama muchísimo la atención”.

“Por eso veo con preocupación este procedimiento, lo que está pasando con el transporte, la falta de frecuencias, todavía no sabemos a cuánto se va a ir el boleto, parece que está todo en tinieblas”, expresó Koch.

Y añadió: “me parece que es momento de poner el foco en el transporte. Creo que no es una buena señal lo que están haciendo. Sabemos el trabajo de la empresa Bencivenga, muchos usuarios dicen que era la mejor, pero lastimosamente no va a prestar más servicios y no sabemos quién va a cubrir esa faltante”, declaró el edil.