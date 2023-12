Realiza adiestramiento de perros para ayudar a niños con discapacidad

Imagen ilustrativa vía”Desde mi silla”

POSADAS. Martín Brítez, es instructor canino y, en una entrevista al programa “Primera Mañana”, que se emite por MisionesCuatro, donde habló sobre el proyecto de adiestramiento canino, destinado a personas con discapacidad.

“Esto surgió hace ya tres meses y medio, casi cuatro, tuvimos una reunión con la doctora Tartalino en la primera gestión, finalizando ahora la primera gestión del intendente Lalo Stelatto, en el cual empezamos a hablar con la idea de armar un proyecto de terapia, de tener un perro de terapia existida”, relató.

“Se armó el proyecto, lo presentamos, fue aprobado, pero faltaba el animal. Si bien comprar un animal de estas características, mayormente usamos un perro de raza, es medianamente caro así que tuvimos la posibilidad que una señora nos dio una adopción y bueno ahí arrancamos con Piki, pasamos primero toda la etapa, pusimos un poquito en forma, después la parte de llevarla a las plazas, al centro, a que se ambitúe con la gente, los ruidos, vehículos, gatos, perros”, añadió.

“Después se hizo un par de tests que se le realizan a cuando son perros que cumplen cierto rol y se aprobó”.

Sobre las actividades realizadas con el animal contó: “empezamos de a poco a llevarlo a los jardines, a geriátricos y anda muy bien”.

“En realidad usamos siempre razas, hay ciertas razas que tienen alguna característica indispensable para eso que es la parte la neoteña, que se le dice el estadio juvenil del perro, porque va con cuestiones del temperamento”, detalló el instructor.

“Se puede utilizar un perro mestizo, el tema es que nosotros no sabemos con qué genética viene y exponerlo a una situación donde enfrenta estrés el perro, porque es un trabajo lo que se hace, si bien no es que saturamos al perro una hora con los chicos, están 20 minutos con los chicos, hacemos ese trabajo, pero es mucho estrés y no sabemos cuál puede ser la reacción del perro ante el estrés que utilizamos. Se hace unos test al perro en el cual ahí te tira las pautas de cómo va a ser la condición de él y luego empezamos a llegar a ambituar”, comentó.

“Todo perro tiene su neotecnia, su estadio y ellos (como el caso de PIki) son más flexibles, más dóciles. Piensan como un chico hasta los dos años, entonces es más fácil llevarlo al trabajo”, explicó.