Rescatar los ferrys para “mostrar el respeto y el valor de la Posadas del ayer”

Luis Przysieznik, es un vecino de la ciudad de Posadas que se define como defensor del patrimonio histórico. Este domingo, brindó una entrevista en el programa en Somos Identidad que se emite por MisionesCuatro, donde recalcó la importancia de revalorizar los ferrys para que queden la memoria de los posadeños.

Consultado sobre esta iniciativa señaló: “nací y me crie en Posadas y veo la necesidad personal de que se revaloricen la parte de los ferro barcos, fueron traídos de Glasgow, Escocia, fueron fabricados en el año 1911. En la provincia había dos, el Ramos Mejías y el Roque de Sáez Peña”, explicó.

Asimismo, continuó: “eran barcos fabricados en los artilleros A y J Inglis y eran propulsados a vapor con las ruedas laterales que le daban buena navegabilidad en los ríos de poco caudal, o cuando había secas, el río contaba con poco caudal de agua, se transportaban los vagones hacia el Paraguay, donde unía Buenos Aires con Asunción”, comentó Przysieznik.

Con respecto al transporte señaló: “transportaban todo lo que eran alimentos en granos, maíz, sorgo, trigo. También parte de ganados, traían del Paraguay lo que era madera, madera cerrada o madera en rollos”.

Asimismo, dijo que el pedido es de un grupo de vecinos interesados en revalorización del patrimonio, como es el caso de la colectividad polaca de Posadas.

“Creo que hay mucha gente que le interesaría que se revalorice para mostrar y darle el respeto hacia las edificaciones viejas, lo que fue la Posadas del ayer, para que esos chicos, y no tan chicos, enseñen a su nueva generación para que se cuidan esos bienes”, afirmó Przysieznik.

Ante la consulta sobre el significado de la revalorización indicó: “en primer lugar lo que tendrían que hacer es reflotar y dejarlos en su forma casi original, porque muchas piezas fueron sustraídas, la cual ya no son originales y ponerlos en un lugar como en el puerto de Posadas o en lo que es la ex-estación de trenes, sacarlos, y dejarlos no en el agua, sino darle, hacerle una base y que sea un museo para el conocimiento de la gente venidera, porque eso tenemos todavía acá por suerte. Esos barcos, cruzaron el Atlántico, hicieron la misma ruta que hizo el Titanic y se puso en valor acá en el año 1913 y en el año 1911 fueron fabricados”, detalló.

“El valor que tiene eso es incalculable, hace un tiempo, el Automóvil Club de Misiones, presidida por el señor Nacho Allende, pintaron las locomotoras a vapor que están en la estación. Una de ellas es la Misionerita., hoy en día se dejó ahí, apareció con un montón de pintadas. O sea, aprendamos como posadeños, como misioneros a cuidar lo nuestro. Lo mismo que la locomotora que se encuentra sobre la avenida Mitre, Casi López Torres”, añadió.

Por otra parte, contó que le hizo el pedido al gobierno para el rescate de los ferro barcos, pero no tuvo respuesta: “no sé cuál es el motivo que los gobernantes no toman iniciativa para preservar todas esas cosas, no sé si no hay interés o qué es lo que pasa, pero todas esas cosas hacen nuestra identidad, nuestro misionerismo”.

“Se habla de misionerismo, que esto, que lo otro, que la parte digital, pero también aprendamos a convivir con las cosas del pasado, que todavía lo tenemos y no es tarde de reflotar, sacar y hacer un museo. Si se gasta un montón de dinero en otras cosas, creo que no es imposible de agarrar y pedir a una empresa u otros medios de que se hagan cargo de la revalorización de todas esas cosas”, manifestó.