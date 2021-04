Vacunación Covid-19 en Posadas: “Me mandan una lista de 50 personas y por ahí vienen 10 o 20”

POSADAS. Continúa la vacunación contra el coronavirus (Covid-19) en Posadas en el contexto de una controversia por la gran cantidad de dosis aún no aplicadas en la provincia, con la segunda ola de la enfermedad abatiéndose por el país y una total incertidumbre respecto de cuándo podrían llegar más vacunas al país.

Consultado sobre el proceso, el Subjefe del Programa de Inmunización Luis Cooent, comentó que están realizando inmunizaciones de forma sostenida, aunque se negó a brindar números sobre las aplicaciones que realizan diariamente. Y dejó en el aire una interrogante sobre lo que pasa cuando alguna de las personas incluidas en listados de vacunación, no se presentan al lugar donde se realiza la campaña.

“Estamos llevando la aplicación de las primeras dosis en el espacio Multicultural a todo el personal docente que quedó sin vacunar, y para personas de grupos de riesgo, personal de salud (remanente) y mayores de 60 años con comorbilidades. Aquellos que tienen su turno, se acercan y les aplicamos”, sostuvo Cooent, en diálogo con MisionesCuatro.

En cuanto a la postergación de las segundas dosis dispuesta por Nación, Cooent sostuvo, “hubo una confusión. Desde el 26 de marzo salió la resolución que define que (se diferirá) la segunda dosis por 12 semanas. El lunes y martes, se cumplió el plazo y por supuesto, aplicamos las segundas dosis de (la vacuna rusa) Sputnik V”, comentó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que en el Multicultural, “no estamos haciendo más aplicaciones de Sputnik V, hasta que se cumplan las 12 semanas”.

En estos momentos, están aplicando las primeras dosis de vacunas Sinopharm. “Estamos trabajando con listas que nos están pasando. La semana pasada terminamos con los docentes de la UNAM”, añadió Cooent sobre estas aplicaciones.

Ante la consulta sobre la cantidad de personas que están vacunando por día, Cooent se mostró algo evasivo. Y dejó dudas sobre lo que ocurre cuando una persona con turno no concurre a vacunarse. “Hay padrones de 30-50 personas hay días que aplicamos 100 dosis y días que aplicamos un poco más. No hay un número que pueda decir, de aplicaciones por día. Me mandan una lista de 50 personas y por ahí vienen 10 o 20”, remató Cooent.