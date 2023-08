Vecinos de la Chacra 187 reclaman mejoras en el alumbrado público y el estado de la calle

POSADAS. Benita Franco, una vecina de la Chacra 187 contó al móvil de MisionesCuatro que esperan que haya mejoras en el alumbrado público y el estado de la calle.

También comentó que en el barrio se juntan “gente conocida” y eso inquieta a los vecinos. “Hay gente que por ahí vienen acá y toman, a la madrugada, más que nada fin de semana se llena también”.

En ese sentido, dijo que la policía no siempre se hace presente en la zona: “la policía me dice que ya están acostumbrados, no vienen, porque ya saben que son gente conocida, entonces no es mucho que le dan importancia”, declaró.