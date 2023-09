POSADAS. Vecinos de la Chacra 192 padecen la falta de iluminación y problemáticas que se generan por desagües tapados. Sobre este tema, el móvil de MisionesCuatro habló en primer lugar con Victoriano Sánchez, el presidente de la comisión vecinal, quien al respecto declaró: “desde la calle 38 y 129 hasta la calle 127 está sin alumbrado, vinieron los de Emsa, sacaron un poste y dejó toda la cuadra sin luz”.

“A la noche no se ve nada, tienen que andar con linterna. No sé quién será el responsable de solucionar este problema, no hay respuesta”, agregó.

Respecto a los desagües, comentó: “hace mucho tiempo se hizo el desagüe, salía donde tiene que salir el desagüe, pero taparon todo con tierra, con piedra. Entonces es un tremendo problema ahora porque el agua no corre”, reveló.

También habló Mauricio, otro vecino de la chacra y se refirió al inconveniente que padecen con el desagüe: “empezaron a tirar tierra, prácticamente nos taparon el desagüe y, cuando llueve, prácticamente nos inundamos. Ahora tenemos miedo por la lluvia que está por venir de vuelta”, expresó.

Asimismo, agregó: “nos taparon el desagüe, necesitamos que por favor si pueden venir a solucionar, porque es un peligro va a llenar de agua, somos varias casas”, declaró.