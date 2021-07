Vecinos piden un Hospital en Itaembé Miní: “No queremos que nos sigan llenando de CAPS”

POSADAS. En el marco de un reclamo que llevan desde hace más de 20 años, vecinos y fuerzas vivas de Itaembé Miní presentaron este miércoles un petitorio en casa de gobierno para que se construya un hospital en el corazón del barrio, para asistir las demandas de salud de los vecinos de toda la zona suroeste de Posadas, que incluye a otros barrios, como Néstor Kirchner, Los Patitos, San Isidro, y el barrio más alejado de la ciudad, El Porvenir 2. El primer pedido, se lo hicieron al entonces gobernador Carlos Rovira y a su ministro de Salud, Telmo Albrecht, en el año 2000.

De acuerdo con el vocero del sector que incluye a vecinos, asociaciones civiles, clubes e Iglesias, Carlos Cerdán, desde el 2000 “hemos avanzado mucho en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de Itaembé Miní. Pero la gran deuda sigue siendo la construcción de un Hospital”, puntualizó. Según Cerdán, “la estrategia del gobierno fue decirnos que tenemos el Hospital Baliña allí. Pero en ese hospital, no tenemos atención de alta complejidad. Nosotros queremos un hospital en el corazón de Itaembé Miní, sino también para las zonas aldañas”, remarcó.

Cerdán planteó que los vecinos ven con tristeza, que otros barrios como Villa Cabello e Itaembé Guazú, ya tienen sus propios hospitales zonales, mientras no ocurre lo mismo en Itaembé Miní, una de las zonas más pobladas de Posadas.

Consultado por MisionesCuatro sobre a dónde deben acudir los vecinos, en caso de una emergencia médica, Cerdán reveló que hace pocos días, tuvieron que llevar a su nieto de 3 años al Hospital Favaloro. “Vivimos en el barrio Sol de Misiones, pasamos en taxi por el CAPS 32 y nunca hay médicos. Y no había médicos. Así que siguieron hasta el Favaloro. Ante la emergencia no tenemos atención médica”, enfatizó Cerdán sobre el viaje de más de 7 kilómetros que tuvieron que realizar.

Rechazan los CAPS como reemplazo de un hospital

Para Cerdán es grave no contar con un hospital propio, porque esto obliga a los vecinos a viajar grandes distancias y hacer colas enormes, yendo a otros hospitales. “Creemos que el Estado tiene recursos. Están inaugurando en los pueblos de la provincia, como en Candelaria y otros pueblos. Itaembé Miní hoy es mucho más grande que muchos pueblos del interior”, manifestó Cerdán. “Es necesario que nosotros tengamos un hospital”, insistió.

El petitorio cuenta con el acompañamiento del cura Gervasio Silva de la capilla Jesús Misericordioso, de pastores evangélicos, clubes, asociaciones y comisiones barriales, las cuales están reuniéndose para determinar una fecha de fundación de Itaembé Miní, un conglomerado que superaría los 90 mil habitantes.

En otro tramo saliente de la entrevista con este medio, Cerdán dejó en claro que pretende un hospital y no Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). “Son muchísimas familias. En los últimos 25 años, Itaembé Miní ha tenido una explosión demográfica. La ciudad se sigue extendiendo hacia el sur. Creemos que es urgente contar con un hospital, con todas las complejidades. En el Baliña no hay atención de alta complejidad. No queremos que nos sigan llenando de CAPS, queremos un hospital. Es el pedido que le hacemos al gobernador de la provincia”, remató.