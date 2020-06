Admiten que hay familias vulnerables sin asistencia en Piray pero apuntan a Nación

PUERTO PIRAY. Ante la consulta sobre la cantidad de personas que percibieron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en su comuna, el intendente Jorge Lezcano (Frente Renovador de la Concordia Social), admitió que hay familias que no reciben ningún tipo de asistencia económica, en plena crisis por la pandemia del Covid-19.

Al respecto, Lezcano disparó sus dardos contra los funcionarios de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), porque no divulgan la información sobre la asistencia social en la comuna, lo que hace que se superponga la asistencia y, en algunos casos, queden familias sin asistencia de emergencia.

En diálogo con MisionesCuatro, Lezcano admitió que taxistas, albañiles y vendedores ambulantes, en suma, “todo el trabajo informal” se vio muy afectado por la pandemia.

Fuerte queja contra la Anses

Respecto del número de desocupados que percibieron el IFE en Piray, Lezcano admitió que no tiene el número, pero que sería una cantidad importante de personas. “No tengo ese dato exacto que tiene la Anses y cuesta darlo. Estamos peleando por ser efectivos a la hora de la ayuda. Gente de Anses tiene que entender estas cuestiones. Presentamos notas, pero no nos dan los datos”, se quejó.

“Hay recursos que llegan de Nación, a determinadas personas y nosotros, desde los municipios, no tenemos la información. Las necesidades son muchas. Nos encontramos (con familias) que tienen 3 planes en un ámbito familiar. Y otros no reciben ninguna (asistencia) Son los más humildes, son retraídos, tienen su concepto de no molestar. Pero son los que más sufren. Por ahí tenemos que salir a detectar a esas personas porque no reciben nada, ni del municipio, ni de Nación”, denunció.

“Eso es peligroso. Hay muchos niños y viejitos que están sufriendo mucho. Nación hace asignaciones sobre núcleos familiares y los datos no son fáciles de conseguir. Entonces el derrame que hace la provincia o desde el municipio, por no tener esos datos (de la Anses), redundamos en algún lugar. Y en otros lados falta”, fustigó el alcalde, durísimo contra la Anses Misiones, hoy manejada por La Cámpora.

En cuanto a las finanzas municipales, Lezcano opinó: “Estamos equilibrados con nuestros gastos y no tenemos ningún compromiso no cumplido”. Y sorprendió al admitir que la recaudación cayó en un 91% pero pueden sostenerse en los gastos diarios. “Teníamos un pequeño ahorro. Redireccionamos partidas de obras (públicas) –empedrado, cunetas, alumbrado- para atender al área de Acción Social”, afirmó.