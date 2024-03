Alquileres: cómo está la demanda y el Mercado inmobiliario en Apóstoles

Foto ilustrativa vía adcoin

Ricardo Pszegotski, propietario de Negocios Inmobiliarios de la ciudad de Apóstoles, habló con el programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7 sobre los alquileres en la ciudad.

“Estamos transitando un momento de grandes cambios con la aprobación de la ley, que en realidad ya ha perjudicado muchísimo a los propietarios. Hay gente que venía perdiendo muchísimo dinero hace varios años con la ley, con todo lo que fue el ámbito inflacional de los últimos años”, declaró.

Y agregó: “La gente que vive en alquileres quiere recuperar y vivir de esos ingresos, lo cual llegó a que en el caso de las renovaciones tengamos un incremento de un 150% en promedio”.

“Nosotros estamos en intermediario, que estamos en el medio de las dos puntas, tratamos que la gente entienda y que quizás no están firmando un contrato porque no tienen a dónde irse y después no nos van a poder pagar. Eso es muy malo para todo porque nos va a llevar a conflictos y acciones que no queremos llegar. Ese es el mercado de Apóstoles, acá todos nos conocemos, todos sabemos con quién tratamos”, expresó Pszegotski.

“Nos seguimos basando en un contrato de locación con ajustes, en muy pocos son los casos que el propietario pide que el ajuste sea cuatrimestral, la mayoría semestral”, añadió.

Consultado si se busca para alquilar casas o departamentos, respondió: “en Apóstoles la gente quiere vivir en casas, pero ha tomado otro rumbo por una falta de vivienda disponible y también los precios, mucha gente se adapta a lo que puede pagar, no a lo que quiere”.

“Hoy está todo liberado, pero nosotros estamos haciendo casas de familia por dos años. Algunos contratos comerciales hicimos por un año”, precisó Pszegotski y aclaró que los alquileres para locales comerciales, están en su mayoría ocupados.