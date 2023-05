WANDA. Este miércoles 17 de mayo, dentro del marco de una nueva jornada de paro en Misiones, la Asamblea General Extraordinaria del Movimiento Pedagógico de Liberación se reunió en la plaza San Expedito (Wanda) y definió rechazar de plano la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, que aceptaron los gremios “amigos del poder” UDPM, UDA, AMET, Sadop y Sidepp que integran la Mesa de Diálogo Docente, junto con el Semab, que no suscribió al acuerdo con la patronal pero sigue perteneciendo a la mesa.

A través de un comunicado difundido este miércoles, el MPL resolvió, “luego de analizar detenidamente la propuesta salarial presentada por la patronal”, lo siguiente:

*Rechazar la propuesta salarial del gobierno.

*Convocar a un PARO, sin asistencia a los lugares de trabajo, por 48 hs los dias jueves 18 y viernes 19 de mayo.

*Concurrir con 100 delegados de las bases a la ciudad de Posadas el día viernes 19 de mayo.

“Ante la clara entrega que avergüenza la historia del sindicalismo y que busca condenar a los trabajadores de la educación a una vida miserable, convocamos a no resignarnos y transformar la bronca y el dolor que genera esta injusta situación en propuestas”, denunciaron desde el MPL en una clara referencia al acuerdo salarial suscrito por los gremios alineados con el gobierno renovador.

“Desde el interior profundo, con los últimos recursos nacidos de la solidaridad de nuestros compañeros, una vez más hacemos una pausa en la ruta y viajamos a la ciudad de Posadas para decirle a la patronal que no estamos dispuestos a seguir viviendo como esclavos; que los trabajadores de la educación, que construimos, sostenemos y damos vida a cada escuela, hoy queremos gritar a los cuatro vientos que padecemos extremas necesidades, que sufrimos la falta de viviendas, de caminos, de vehículos, de agua, de luz, de conectividad; que nuestra voluntad para superar esta crisis es a través del diálogo, pero también que no se confunda el poder ni nadie, porque el interior profundo es portador de una rica experiencia de resistencia y lucha que cada uno de nosotros ha hecho propia en los último tiempos”, expresaron desde el MPL.

“Durante las últimas acciones en la ruta, miles de vecinos sugerían que viajemos a Posadas a peticionar a nuestras autoridades. Hemos resuelto, una vez más, cumplir esos consejos. Por ello, en solidaridad concurriremos a defender lo que consideramos justo: un salario y condiciones dignas de trabajo”, señalaron desde el sindicato de base de la CTA Autónoma.

Asimismo, el MPL lanzó una fuerte advertencia al gobierno provincial. “Queremos advertirles que lo único que no vamos a soportar, es vivir en la miseria y el hambre. Si alguien cree que es posible educar-educarse en medio de personas sufriendo semejante violencia, se equivoca. El MPL, que nació en las rutas, no va a dudar un solo minuto en volver a la misma si no obtiene respuesta a sus históricos reclamos”.

“Creemos en la unidad de los trabajadores, no en falsos mesianismos y/o tecnócratas, creemos sí, en la democracia directa que nos vio nacer y que, con errores y aciertos, vamos construyendo entre todos. En este contexto, el MPL, acompañado por humildes trabajadores de la educación de aquellos lugares olvidados por el Ministerio (de Educación) y el CGE (Consejo General de Educación), viene a decir presente”, manifestaron. “Preferimos el sacrificio y la lucha antes que vivir arrodillados miserablemente, porque el trabajador de la educación ¡luchando también enseña!”, finalizaron desde el sindicato.