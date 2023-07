Concentración de retirados de la Policía frente a Casa de Gobierno

La concentración frente a Casa de Gobierno fue organizada como una previa para convocar a todo el personal policial y penitenciario a una manifestación que se llevará a cabo el viernes 14 de julio en la Escuela de Policía de Miguel Lanús. El evento marcará la apertura del segundo semestre de las paritarias. Amarilla declaró: “Esta convocatoria es una previa y se hace para convocar a todo el personal policial y penitenciario para que bajen el viernes 14 de julio desde las 7 horas frente a la Escuela de Policía de Miguel Lanús donde se va a realizar la apertura del segundo semestre de paritarias”.

En cuanto a las demandas salariales, Amarilla mencionó que aún no se determinó un porcentaje específico y que se reunirá con los delegados para analizar el informe del INDEC y determinar las solicitudes al Gobierno provincial. Expresó: “No manejamos ningún porcentaje, voy a tener una reunión previa con los delegados donde vamos a plantear y ver el informe del INDEC para saber qué se le va a solicitar al Gobierno de la provincia”.

El vocero también destacó las quejas del personal policial en actividad respecto al no pago de las horas extras correspondientes a los meses de mayo y junio. Amarilla expresó su desconcierto al respecto: “Hay quejas del personal policial en actividad que no cobraron las horas extras del mes de mayo y junio y no sé qué está pasando”.

Según Amarilla, se acordó previamente que las horas extras se pagarían entre el 20 y 22 de cada mes, pero esto no se ha cumplido, generando insatisfacción entre el personal policial: “Hay una partida y está firmado el 2 de septiembre del 2020 en la primera movilización y se acordó que las horas extras se iban a pagar entre el 20 y 22 de cada mes. No está sucediendo y el personal policial se está quejando. Les deben dos meses de horas extras al personal policial que cubre 8 horas y las restantes se les paga horas extras”.