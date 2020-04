Covid-19: admiten posible la circulación comunitaria en Misiones

POSADAS. Sigue siendo un misterio cómo contrajo el nuevo coronavirus un niño de 3 años afectado por un tumor cerebral que fue examinado en el Hospital Madariaga, pero no se le realizó un hisopado nasal por lo que su condición serológica se descubrió en el Hospital Garrahan porteños, cuando se le practicó el examen en el marco del prequirúrgico para tratar la enfermedad oncológica.

En diálogo con MisionesCuatro, el infectólogo y pediatra Oscar López, remarcó: “El pacientito llegó sin síntomas (de Covid-19). No sabíamos y no sabemos si este niño nos está indicando circulación viral. Los pacientes pediátricos se presentan de muchas formas distintas, con síntomas (infrecuentes) de coronavirus. No tenía ningún síntoma como para disparar el protocolo y no se le hizo el test”, explicó el médico.

Según López, a raíz de este caso, el Ministerio de Salud Pública ordenó a los pediatras, tomar medidas de recaudo extra, dada la escasa sintomatología que muchas veces presentan los pacientes no adultos, portadores del nuevo coronavirus.

El ingreso del niño con Covid-19 al hospital Madariaga

De acuerdo con el médico, constataron la presencia de un tumor “en la cabecita” del niño, y por la complejidad de la operación, lo derivaron al Hospital Garrahan. Allí le hicieron el hisopado “dicen algunos, como medida pre-quirúrgica. Otros dicen que tomaron como dato el cuadro de fiebre y dolor de garganta de 10 días atrás.Nosotros hasta ese momento éramos una ciudad y provincia sin circulación viral (comunitaria)”, comentó el infectólogo.

Respecto del caso, el niño sólo salió una vez de su casa, en el marco de la cuarentena, acompañando a un mayor a un almacen. “Ahí la mamá detecta una marcha briosa”, confió López, sobre los primeros síntomas de un problema neurológico.

Consultado sobre los motivos por los que sólo se contagió una tía, de su grupo familiar, López insistió en que los epidemiólogos están trabajando en encontrar el nexo. “Nosotros, antes de tener el resultado del Garrahan, ya habíamos testeado a los primeros 20 contactos con el chico, que dieron negativo. Ahora ya están todos los contactos directos testeados”, aseguró López, negando que esté en cuarentena porque dieron negativo, los corona-test a los contactos primarios.

En cuanto a si hay circulación comunitaria del nuevo coronavirus, López se mostró muy cauto: “Debemos estar atentos. No es una cuestión que definamos nosotros. Es una definición epidemiológica que debe ser seria. (La circulación comunitaria) es una alternativa. Salvo alguna situación divina, la circulación viral, seguramente la vamos a tener. Podría asegurar que va a llegar. Los lugares donde tienen muchísimos casos, están hablando de un pico para Mayo o Junio. Ojalá que no haya un pico significativo, porque eso haría colapsar nuestro sistema sanitario”, remató.