“Daviña quiere meter a gente por la ventana en el Ceditec y personal técnico, hace 9 meses que está sin cobrar”

POSADAS. “Los trabajadores dicen basta al acoso laboral del presidente del Ceditec Nicolás Daviña”, disparó el referente de ATE, Marcelo Grasiadei, uno de los que acompañó la protesta de trabajadores del organismo dependiente del Ministerio de Educación.

“Ya hace mucho, lo hemos denunciado ante el ministerio de Trabajo y el de Educación. También hicimos llegar el reclamo a la Cámara de Representantes. Queremos que los dejen trabajar tranquilos. Son personal técnico y hace 9 meses que no están cobrando”, denunció Grasiadei, que, además, vinculó esta grosera irregularidad con un intento de purga dentro del Ceditec.

Según Grasiadei, Daviña está hostigando a unos seis trabajadores contratados como monotributistas, de los cuales, tres, no perciben sus haberes desde Enero. “Los quieren echar a todos estos compañeros que tienen entre 9 y 12 años de antigüedad. Daviña quiere meter gente nueva y por la ventana. Pero la construcción se hace con los trabajadores adentro. No echándolos y presionandolos para que se vayan”, fustigó.

“Esto de que no cobren hace 9 meses no es casual. Es la ineptitud de un presidente de Aedit – Ceditec que hace esto para que los trabajadores se ‘pichen’ (se frustren) y se vayan. No lo vamos a permitir”, amenazó Grasiadei.

De acuerdo con el dirigente de ATE, “hablamos con Daviña pero sigue en su tesitura de avanzar con estas cuestiones. No deja tranquilo a los trabajadores”, manifestó Grasiadei.

Sobre el final, el dirigente de ATE acusó al presidente del Aedit – Ceditec, de no gestionar recursos y hacer caer proyectos, para conseguir un justificativo para los despidos por la no renovación de los contratos precarizados en el organismo. “Esta ineptitud de Daviña, hace que proyectos como el de biodiesel, que tiene convenios con municipios, estén cayendo. No está gestionando para ‘demostrar’ (instalar) que los trabajadores no están cumpliendo su tarea. Cuando es totalmente lo contrario”, lanzó.

Entre los proyectos que estarían empantanados por una acción ex profeso del funcionario, o por incapacidad, Grasiadei mencionó el de la Casa Ecológica, “es una inversión público – privada (y Daviña) lo está trabando”.

Asimismo, “no deja fabricar repelentes (contra el Aedes aegypti) en un momento en que los números del Dengue están en ascenso. No deja fabricar fitomedicamentos y extractos medicinales. Está queriendo poner a una persona (que responde a él) para que usurpe esos proyectos que se están ejecutando con muchas trabas”, sentenció.