Día Mundial del Medio Ambiente: “No estamos discutiendo el problema de fondo, el tema ambiental es mucho más complejo”

Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. La celebración comenzó en el año 1973 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad es fomentar la concientización sobre el medio ambiente.

En ese contexto, en el programa Turno mañana que se emite por MisionesCuatro se habló del tema con el ambientalista Eduardo Luján, quien se refirió en primer lugar, a la situación que se vive en la provincia.

“Se hacen cosas, pero, lamentablemente, la discusión real que tenemos que dar, la referencia o el análisis profundo que tenemos que hacer, es la necesidad de discutir un cambio de modelo totalmente distinto al que está impuesto hoy, este modelo extractivista de concentración de tenencia de tierra, de monocultivos, de uso indiscriminado de agrotóxicos, de nuestras aguas contaminadas”, declaró Luján.

En esa línea agregó: “va más allá de plantar un árbol, que es valioso. Por ahí no entendemos muy bien lo del Ministerio de Cambio Climático, nunca nos explicaron bien para qué, y un ministro de Ecología que aparece de vez en cuando con alguna acción menor, pero que no transforma absolutamente nada”.

En relación al Día Mundial del Medio Ambiente señaló: “en lo que respecta a lo global, hoy es el Día Mundial del Ambiente y todos festejamos y pensamos en la necesidad de discutir, pero, en realidad, no estamos discutiendo el problema de fondo. El tema ambiental es un tema mucho más complejo y mucho más riesgoso de lo que uno aparenta, aunque parezca lo mejor excesivo o exagerado, lo que está en juego es la continuidad de la especie humana y lo vienen diciendo científicos hace décadas”, expresó Luján.

“Si no reducimos la emisión de gases de efecto invernadero vamos a tener consecuencias gravísimas a poco plazo, no estoy hablando de un poco de cientos de años, estamos hablando de 20 años, 30 años, en 30 años. Si no hacemos una transformación profunda de nuestro sistema de vida, de nuestro sistema productivo, ponemos en riesgo la subsistencia como especie”, agregó.

“Me parece que son momentos y días donde estas reflexiones es necesario profundizarlas y dejarnos de hacer folclores porque está todo bien con plantar árboles, con hacer un refugio para animales, me parece perfecto, pero no alcanza, no alcanza sino empezamos a pensar que es un modelo totalmente distinto”, afirmó el ambientalista.