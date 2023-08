“El kilo de hoja verde debe valer aproximadamente un litro de gasoil”, dijo Sergio Delapierre

Sergio Delapierre, integrante de la mesa chica de Productores Autoconvocados, aseguró que, con el escenario económico del país, el precio de la yerba debería revisarse todos los meses.

“Han pedido 260 pesos, yo diría que eso ya no sirve. Ayer por ahí servía, hoy ya no. Yo tengo la propuesta de que el kilo de hoja verde debe valer aproximadamente un litro de gasoil común, sería un parámetro, y que no haya necesidad de que el INYM sesione cada seis meses para poner un precio, porque en seis meses el precio queda totalmente obsoleto”, explicó Delapierre al móvil de MisionesCuatro.

En esa línea agregó: “en épocas de alta inflación habría que fijar un parámetro, para mí, el litro de gasoil sería una medida. Yo, por ejemplo, ayer todavía cargaba 380 pesos. Eso sería un precio para el kilo de hoja verde y, proporcionalmente, que los secaderos tengan el precio de la canchada, acorde a una relación de 3.9 de hoja verde por kilo de canchada y la molienda de la industria también pueda subir sus precios. Que no se le ponga un corset al industrial, porque si no, esto no da lugar a que se cumpla nada, es imposible”.

“Cada mes debería revisarse un precio nuevo para la hoja larga. Para mí es así, no hay otra”, afirmó el productor yerbatero.

Preocupación por el incremento de delitos de abigeato

Por otra parte, el integrante de Productores Autoconvocados, aseguró que se necesita reforzar la presencia policial en los destacamentos y pidió cambiar las leyes.

“Soy oriundo de Eldorado y Eldorado tuvo una mínima asignación de personal de la policía, cuatro agentes para una localidad de más de 100.000 habitantes”.

“Estamos esperando de que se le envíe más gente a la zona, consideramos que 50 agentes sería lo mínimo, o lo necesario para poder tener más o menos asegurado el funcionamiento de todos los destacamentos”, declaró Delapierre.

Asimismo, agregó: “tenemos cuatro destacamentos de contra delitos rurales y están con poca gente. El de la localidad 9 de julio tiene funcionamiento mínimo porque no tiene personal suficiente”.

Por otra parte, se refirió al aumento de faena ilegal en la zona: “Muchísimos casos de robo de ganado porque subió más del 50% el precio de la carne. Así que es mucho más sencillo hacerse de plata, los ladrones tienen a mano por todos lados pequeñas chacras con ganado y se aprovechan de eso”.

Por otra parte, contó que los afectados no quieres hacer denuncias “porque saben que el delito en Argentina no está penalizado como corresponde”.

“La policía, pocos recursos y un desánimo para hacer nada porque si apresan a una persona, si no hay pruebas, esa persona lo más probable que en dos días queda afuera, es excarcelable”, declaró el productor.

Asimismo, pidió que haya una modificación en las leyes: “hablamos con los jueces y los jueces dicen, cambien el código penal argentino y que tenga otra penalización ese tipo de delitos. Ahí muere todo. Siempre digo, ¿Quién tiene en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas? el Poder Legislativo nacional y el provincial. Si ellos no se mueven para cambiar las cosas, son los responsables de lo que estamos viviendo, lamentablemente”.

“Hay proyectos que fueron incorporados, el señor Adrián Luna, un abogado, hizo un proyecto a nivel nacional de cambio del Código Penal y eso nunca se tocó”, comentó Delapierre.