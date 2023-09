El precio del pan subsidiado valdrá $690 hasta el 15 de octubre

El programa Ahora Pan actualiza su precio a $690 hasta el 15 de octubre y luego subirá a $770.

Sobre este tema, fue consultado por el móvil de MisionesCuatro, el Vicepresidente del Centro Industriales Panaderos de la Provincia, Omar Acosta, quien al respecto declaró: “estamos haciendo el esfuerzo de ambas partes, el piso es mucho mayor”.

Y agregó: “ahora, FAIPA, que es el que nuclea a todos los panaderos del país, ha hecho una propuesta de la harina subsidiada, llevar un pan a 6,80 de 8 piezas el kilo. Es muy difícil que se logre porque no le llega a todo el mundo la harina subsidiada, el panadero que es chico compra el mayorista y, ese mayorista no le da la harina con subsidio, entonces ya no puede competir. Ya se ha hecho muchas veces, entonces es muy difícil de consensuar un precio por subsidio”, explicó Acosta.

Por último, se refirió a la demanda en el sector: “en enero bajan 40% de la venta ya están bajando. Baja el consumo en kilos, en docenas va viene bajando hace años, ya la gente compra lo que tiene el bolsillo”, contó el empresario.