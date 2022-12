EMSA: sancionaron a un contador por no presentar facturas por una deuda de $37 millones

POSADAS. Las elevadas temperaturas que se están registrando en Misiones y en todo el país, ya están ocasionando la sobrecarga del sistema eléctrico, derivando en cortes de energía en toda la provincia, tanto en los pueblos más alejados como “en los barrios de Posadas”, detalló el periodista Pablo García en su columna “El Dato Político” para el Noticiero Central de MisionesCuatro, en lo que fue la antesala a una impactante revelación por la falta de documentación y justificación de $200 millones de deuda de EMSA (Energía de Misiones SA), que preside Viviana Kluka, que quedó en el centro de los cuestionamientos dentro de la administración provincial.

Con los cortes de energía por sobrecarga del sistema en San Pedro, Bernardo de Irigoyen, la zona centro de Misiones y los barrios de Posadas, “por las altas temperaturas, aumento del consumo y recalentamiento de las redes”, se supo que el Ministerio de hacienda está “apurando a la conducción de EMSA”

Esto ocurre porque Hacienda está exigiendo “a todos los entes descentralizados y Sociedades del Estado que pongan sus cuentas al día teniendo en cuenta que hay que analizar lo que dejó el 2022 de deuda”, precisó García.

De la misma manera en que EMSA “exigió a cooperativas que se pongan al día con sus deudas”, algunas abultadas como la CELO (Oberá) y la CEEL (Eldorado) “el gobierno advierte a la conducción que ejerce Kluka, que empiece a mostrar la realidad de los números”, detalló el periodista.

Según García aparecieron versiones de una “falta de justificación de deuda de $ 200 millones. Es poco en comparación a la deuda de EMSA con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) que se habla de $17 mil millones”, planteó el cronista. Sin embargo, García agregó: “De esos $200 millones de deuda, hay $37 millones que no pueden ser justificados”.

Al respecto de este tema, García confió que “están faltando facturaciones. Y se habló de que uno de los contadores más leales a Kluka, ‘Javito’ Alegre, fue ‘freezado’ (congelado, aislado) del cargo por pedido de la Secretaría de Hacienda, porque no envió los documentos (requeridos)”

Este escándalo por la presunta falta de transparencia en el manejo contable de la empresa ocurre en un contexto en el que los usuarios misioneros, “le siguen reclamando a EMSA, desde hace años, mejorar la calidad de las redes de distribución”, dijo García.

“Los problemas se dan en las líneas de distribución de energía. Hay puntos de líneas que son de los 90’s que no se actualizaron. Cuando vienen los picos de demanda, no se puede resolver (el problema) por la falta de inversión”, advirtió García.

En cuanto a las inversiones que se están realizando, como la conocida Línea 132, se concretan con fondos nacionales o bancos internacionales, “pero falta inversión en lo más inmediato. Por eso se recalientan las redes y vuelan los transformadores”, alertó García.

“Cuando hablas con ingenieros y operarios, te van a informar que no tienen los elementos de seguridad necesarios, no tienen repuestos, insumos o artículos para reponer”, confió García al tiempo que consideró que EMSA “sigue siendo tan deficitaria como la que dejó (el ex gobernador Maurice) Closs”

En esta línea, García sostuvo que “se han perdido dos décadas de inversiones y en las líneas de distribución de energía vamos a tener problemas en el verano. Desde tiempos del (ex presidente de EMSA) Sergio ‘Pity’ Ferreyra se viene reclamando transparencia y balances que nunca aparecieron. En ese desvío de dinero aparecen las consecuencias. El dinero que se lleva la corrupción termina ocasionando estas situaciones de crisis”, concluyó el periodista.