En lo que va de enero, siete motociclistas fallecieron en Misiones

Así quedó la moto en la que falleció un reconocido chipero de la Chacra 32-33 de Posadas.

POSADAS. En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, el presidente de la Asociación Misionera de Motociclistas, Alejandro Melgarejo, expresó su preocupación por la cantidad de muertes ocurridas en las últimas semanas en siniestros viales y además les pidió a los motociclistas tener precaución, al momento de transitar sobre las avenidas o calles.

“Siete motociclistas fallecidos durante enero, todavía no terminó enero, estamos en el último día, preocupantes porque fueron atropellamientos en su gran mayoría”, expresó.

“Si no se lo llevaron puesto el motociclista, atraviesan los coches, camionetas o vehículos de cualquier porte mayor de una motocicleta sin prestar atención, sin mirar de manera correcta al hacer una maniobra. Eso se está llevando vidas de comprovincianos y es preocupante porque nos puede pasar a cualquiera”, declaró Melgarejo.

Asimismo, pidió que los motociclistas tengan precaución a la hora de manejar: “la moto va a seguir siendo el vehículo estrella en una situación económica compleja, así que es importante cuidarse al momento de salir, es lo único que desde la Asociación le podemos proponer a los motociclistas cuídense, hay gente que no presta atención y está conduciendo vehículos de gran porte mayor a una motocicleta y se llevan la vida puesta de un ciudadano”.

“Quien mata al volante prácticamente sale impune y al otro día está en su casa, más preocupado por el chapista o por el seguro y por la familia que quedó destruida, eso lo vemos a diario en Posadas, que no es la excepción, mucho dolor el día de ayer, una persona que falleció, muy querida de la chacra 32-33, un chipero muy conocido”, declaró Melgarejo en referencia al fallecimiento de un hombre en la capital misionera que causó mucho pesar en el barrio.

Con respecto de la prevención señaló: “está habiendo poco y nada, los controles básicamente no se están realizando, no funcionan realmente, las cámaras no están previniendo la siniestralidad. Así que desde la asociación venimos proponiendo controles más profundos, controles inteligentes que haya patrullaje constante, que utilicen las motocicletas y que utilicen la tecnología existente”.

En ese sentido, propuso “hay que empezar a radarizar las avenidas y las calles principales, tanto de la ciudad de Posadas, que es la capital, como de las principales ciudades de la provincia, utilizar la tecnología existente, no podemos tener un policía en cada esquina y tampoco funciona así”.

“Hay que seguir capacitando los conductores de motocicletas, nosotros lo notamos en los cursos, capacitamos más de 2.000 motociclistas el año pasado. En la provincia de Misiones hay mucho desconocimiento sobre la conducción, el mantenimiento de la motocicleta, pero eso también se traslada a los demás vehículos, porque la verdad es que muchos reciben una licencia de conducir sin tener los conocimientos necesarios para manejar un vehículo”, afirmó Melgarejo.