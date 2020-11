Feriantes preocupados por la falta de agua en Misiones

POSADAS. La falta de lluvias y el aumento de las temperaturas está afectando a la producción de los feriantes y en algunas localidades ya está faltando el riego, por lo que desde Interferias están pensando en adquirir bombas de agua para asistir a los colonos más afectados por la sequía.

En diálogo con MisionesCuatro, Vilmar Muller, presidente de Interferias, manifestó que están preocupados por la falta de lluvias y la escasez de agua en algunas zonas de la provincia. Según el referente, hay 5 mil personas dependientes de las Ferias Francas. Aunque los registrados, son 1.200 feriantes.

Muller se refirió a la situación de la producción, afectada por la sequía. “Lo que está castigando mucho es la falta de lluvia, a comienzo de diciembre. Van a estar muy complicado el choclo y la mandioca para fin de año. Eso podría incidir algo (en los precios) pero los productores van regulando eso. Nosotros tenemos que vender de acuerdo a lo que pueden pagar nuestros consumidores. Tenemos que mantener nuestro costo y no entrar en la locura de subir y bajar precios. Perderíamos la credibilidad de nuestros clientes”, comentó el dirigente.

“Nos está faltando producción, pero la directiva es no aumentar los precios. Todos estamos pasando un periodo muy crítico. El consumidor está muy abatido y el bolsillo no alcanza”, añadió. Según Muller, “todavía no llegamos a incrementar precios de hortalizas. En tomate mantuvimos los precios y ahora empieza a bajar”, insistió.

No obstante, Muller aclaró que están preocupados por la falta de agua en toda la provincia. “Estamos preocupados por la falta de lluvia. A ver cómo podemos mantener la producción se pone difícil por el aumento de la temperatura. Necesitamos más riego y en muchos lugares estamos teniendo dificultades. Está faltando el agua. Estamos preocupados y esta semana vamos a estar charlando para ver si algún productor está con escasez. Y ver cómo podemos solucionar eso. Hay que adquirir bombas de agua. Esos insumos están bastante caros y queremos ver cómo solucionar eso”, puntualizó.

Sobre el final, Muller descartó de plano aumentos desmedidos en el precio del cerdo, un producto cuya demanda aumenta en cercanías de las celebraciones de fin de año. “Es muy difícil que llegue a 800 pesos el kilo. El precio varía según la zona y está entre 200 y 400 pesos. Pero puede aumentar por encima de los 400 pesos”, comentó.