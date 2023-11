Diego Barrios: “La incertidumbre hoy es un desgaste emocional para quien está en la actividad empresarial”

Diego Barrios, propietario de la firma Electro Misiones Neored, habló con el programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7, sobre la situación que vive el sector comercial hoy día, entre otros temas.

“La incertidumbre, ese es el tema más complejo de manejar, diríamos, a la hora de organizarse para trabajar, de poder planificar, de coordinar con los clientes, reponer, abastecerse. Realmente, la incertidumbre hoy es un desgaste emocional para quien está en la actividad empresarial”, expresó Barrios.

Asimismo, continuó: “pero al mismo tiempo ya tenemos mucho ejercicio de eso, otras épocas de crisis y muchos meses de inflación. Entonces, hay cierto ejercicio de trabajar con esta problemática de no saber a qué precio voy a reponer. Entonces es muy difícil definir el precio con que tengo que vender, en algunos rubros hay abastecimiento, en otros más difíciles, tengo tres o cuatro rubros que hace cuatro semanas nadie me vende”, comentó.

“El tema es que están inestables los precios de reposición y a su vez si vas a poder comprar o no, que es difícil definir el precio de venta”, agregó.

También fue consultado por las ventas del Ciber Monday: “se está trabajando, las ventas están bastante demandadas, hay un buen nivel de demanda, no tanto como en otro momento, como que las elecciones Paso, donde hubo un aluvión de gente comprando”.

“Calculo que ahí se habrán gastado unos buenos pesos y en esta oportunidad esta oferta está funcionando, pero no tan caliente como se dice”.

Respecto a los productos más vendidos dijo que son: “celulares, electrodomésticos, sobre todo si hay planes de pago. Cuando hay planes de pago la gente se anima a hacer la compra en 6 cuotas, en tres o hasta en doce”.

“La actividad no está paralizada, eso es un dato también a destacar, no hay una paralización”, afirmó Barrios.

Por otra parte, se refirió a la situación económica, previo al balotaje presidencial: “por primera vez en la historia se está dando que está totalmente separado, siempre acompañó la confianza del consumidor de la confianza al gobierno y, esta vez está pasando algo raro, la confianza del consumidor está por un canal que es como no malo y la confianza en el gobierno sí es bastante mala,”.

“Me parece que está pasando, ya el sector privado, el consumidor independiente, es como que está un poco no le importa tanto qué pase, quién gane, que al otro día tiene que levantarse a trabajar. Eso nos está pasando un poco a todos, no sé si no considerando tanto a quién nos va a gobernar porque los problemas son los mismos”, explicó Barrios.