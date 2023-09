El dato económico: 4 de cada 10 argentinos son pobres

La pobreza llegó al 40,1% en la Argentina en el primer semestre de 2023, según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sobre este tema, habló el contador público Horacio Ahel, en su columna semanal en el Noticiero Central de MisionesCuatro.

“Los datos de pobreza comparando con el primer semestre del año pasado, generalmente la comparación es así, fue el 36,5, el semestre primero del 2022 y, ahora, este segundo semestre, arrojó 40,1. Recordemos que es previo a la devaluación que sufrimos del 20%”, explicó.

Asimismo, agregó: “probablemente este índice suba entre un 3 punto, 2 punto más ahora el segundo semestre con el incremento de la inflación. Esto qué quiere decir que aproximadamente de cada 10 ciudadanos argentinos, 4 están en el índice de pobreza”, precisó Ahel.

Y continuó: “el índice de pobreza es que el ciudadano no que no cubre, o la familia no cubre la canasta básica, no quiere decir que no se alimenta, sino que no cubren algunas partes de la canasta básica. Después tenemos la indigencia, que eso sí es que directamente no cubren la canasta básica”.

“En la indigencia estamos en 9,3%, estamos hablando de 4.3 millones de habitantes, están en la indigencia en el país, y 18.6 están en la parte de lo que sería pobreza”.

“Igualmente, indigencia incluye pobreza, no es que se suman de los chicos de 0 a 14 años tenemos que el 56,2% son pobres, o sea, están por encima de la pobreza general. De eso, el 13,6% están en la indigencia 5 de cada 10 casi 6 no cubren la canasta básica que se supone que van a ser el futuro del país”, afirmó Ahel.