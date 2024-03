Huevos de Pascua: hay poca demanda y los más solicitados son los de menor tamaño

Se acercan las pascuas y muchas personas deciden comprar huevos de pascuas para regalarle a los más pequeños de la casa.

Por ese motivo, para conocer como vienen las ventas de esos productos, en el programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7, se consultó con la emprendedora Regina Gisela Da Cunha, quien contó que hace muchos años está en el rubro y que para elaborar huevos de pascua utiliza chocolate alpino.

“Empecé hace 12 años, mi hijo era chiquitito en ese momento, estaba de licencia y no podía trabajar. decidí un año estudiar y me encantó. Desde ahí, todos los años, estoy en esto de los juegos de Pascua”, comentó.

Asimismo, dijo que las ventas por el momento están bajas: “este año es un año particular así que bueno, tratamos de ver y buscar precios. Con la situación económica por supuesto la demanda viene lenta, intentamos buscarle la vuelta, buscar precios, recorriendo, recorriendo mayoristas. El chocolate en sí, aumentó un 150% a comparación con la inflación, no ha subido mucho”.

Y agregó: “este año tuvimos menos consultas y los que hicieron sus pedidos, la mayoría son clientes de años anteriores, están los clientes fieles”.

Con respecto a los productos más solicitados, contó: “todos los años me piden huevos. bastante grandes, 450 gramos, un kilo, dos kilos, de tres kilos. Este año huevos gigantes no pidieron prácticamente, me pidieron los que son económicos, los de menor tamaño, menor peso”, declaró la emprendedora.