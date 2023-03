Luz, agua y transporte, siguen siendo los principales reclamos en Oberá

Gabriel Alvez De Lima, dirigente de Activar de la ciudad de Oberá, habló con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro y detalló, en primer lugar, como se vivió la falta de transporte urbano este martes: “lo que nos levantamos temprano nos encontramos otra vez sin colectivos, los chicos que van a la escuela y los trabajadores todos a pie. Hay una decepción de los obereños con el transporte público, cuando se hizo el cambio de empresa hubo una esperanza de que estas cosas no iban a suceder. Parece que falta decisiones y hablar con las empresas”, relató el joven.

En esa línea agregó: “hay un montón de problemas que tenemos en Oberá y no hay una solución, una disposición del gobierno de empezar a solucionar el problema”.

Asimismo, se refirió a la carencia en el servicio de energía y agua: “lo de la luz es histórico, y desde que me acuerdo hay cortes de luz de día, de noche, cuando llueve, cuando no. Lo mismo el agua, barrios que no tienen agua, luz, son un montón de problemas que la gente está muy cansada y las calles un desastre”, expresó Alvez De Lima.

“Hay una mala administración de recursos que es solo para las fotos”, afirmó.