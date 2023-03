Misioneros movilizados por la guerra de Malvinas piden ser reconocidos

Juan Posdeley, movilizado bajo bandera en la Guerra de Malvinas, oriundo de la localidad de San Javier, habló este martes con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro y contó que hace unos años se presentó un proyecto de ley para que los movilizados por la guerra de Malvinas cobren un reconocimiento por el desempeño realizado, pese a no haber ido a las islas.

“Fuimos convocados en la guerra de Malvinas. Todos cobran, somos 11 que no cobramos en San Javier”, comentó.

Respecto al trámite señaló: “cuatro veces fui censado en Posadas. Me dicen que tenga paciencia y no es así”.

También dijo que otros movilizados de la provincia tienen están en esta misma situación “En Alem, Eldorado, San Vicente hay ese problema por no tener ese papel que figure que entraste el 2 de abril y salió en junio, que estuvo meses bajo bandera. Eso no tenemos, algunos se quemaron, otros se extraviaron. En Posadas se dio el certificado, no sé porque no nos quieren dar a nosotros”, reclamó Posdeley.

Contó que, en el año 1982, en la guerra de Malvinas se encontraba en San Javier “preparado y después fuimos movilizados a Apóstoles, ahí quedamos tres meses”, comentó.