Moteros de Misiones organizan una actividad solidaria

Foto: Facebook Moteros Solidarios

Desde la entidad Moteros Solidarios Misioneros, organizan un segundo encuentro solidario que tiene como finalidad recaudar alimentos que serán donados a un merendero del barrio La Calandria (Garupá). El primer encuentro se hizo hace un mes atrás en Eldorado, contó Ramón “Vikingo” Olivera, en una entrevista brindada al programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Estamos armando nuestra segunda juntada motera solidaria, la idea es de ayudar, dar un pequeño granito de arena a este comedor ahí en Barrio Las Calandrias, que sería este fin de semana, 26 y 27”, comentó el integrante de Moteros Solidarios Misioneros.

Asimismo, indicó que esta iniciativa tiene como finalidad: “intentar de colaborar con la gente más humilde, llevarle esta mercadería, para que ellos puedan tener medianamente en la semana tanto un almuerzo como una merienda. Ellos suelen hacer almuerzo tres veces por semana dependiendo si tienen los insumos. La mercadería una merienda una vez a la semana y los sábados a la mañana mientras que dan una clase de apoyo a los chicos ahí, le brindan un desayuno, siempre y cuando teniendo los insumos para poder brindarlos”, explicó.

Respecto a las donaciones señaló que se necesita todo lo que sea alimento no perecedero: “sería lo que nosotros estamos recaudando tanto en valor de entrada que es $1000 por persona, o dos alimentos no perecederos con el tema del efectivo se vuelve a comprar todo mercadería para llevarlo todo sin tener que estar manejando tema de plata. No les damos plata a los comedores, sino que directamente mercadería para que le puedan brindar el tanto la merienda o el almuerzo a la gente que concurre”.

En el tramo final de la entrevista, dijo que la actividad se desarrollará este viernes 26 y sábado 27 de mayo en el Salón IEXE A7, barrio El Chogüí, Santa Ines, Garupá. “El horario de entrada al predio a partir de las 10 de la mañana, el viernes, se pueden quedar hasta el domingo a 10 de la mañana, más o menos”, declaró Olivera.